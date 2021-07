Fire TV Stick Lite descend à moins de 25 € et vous pouvez l’emporter partout pour regarder vos séries Netflix, Prime Video, etc | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Peu importe l’âge de votre téléviseur ou l’écran auquel vous souhaitez le connecter : Fire TV Stick Lite possède toutes les plateformes de streaming 1080p avec HDR… pour un peu plus de 20 euros !

Il n’a jamais été aussi facile de regarder des séries et des films, et d’écouter de la musique. Il vous suffit de connecter le Fire TV Stick Lite à une entrée HDMI de n’importe quel écran, connectez-le par WiFi, et vous pouvez voir Netflix, AMazon Prime Video, Disney + et autres plateformes, ainsi que des dizaines de chaînes gratuites comme YouTube, RTVE, Antena 3, Pluton TV beaucoup plus.

L’appareil Fire TV Stick Lite est en vente avec une remise de 5 euros, vous pouvez l’obtenir pour seulement 24,99 euros sur Amazon, avec la livraison gratuite en une journée.

C’est un excellent prix compte tenu de tout ce qu’il offre : vous pouvez regarder la télévision en streaming, écouter de la musique, jouer à des jeux et contrôlez tout avec votre voix, sur n’importe quel écran avec HDMI.

Cet appareil de streaming est plus puissant que le modèle standard de la génération précédente, et dispose d’une télécommande Alexa, bien que sans boutons de volume, intégrée.

Fire TV Stick Lite C’est la version la plus abordable, mais elle possède absolument toutes les fonctions, sauf une : vous ne pouvez pas contrôler le téléviseur avec la télécommande Fire TV. Quelque chose qui ne pose pas de problème si le téléviseur est ancien, car il ne reconnaîtra pas le reste des commandes Fire TV.

Pour le reste, il possède toutes les fonctions complètes du Fire TV Stick. Vous pouvez voir toutes les plateformes les plus importantes à une résolution de 1080p avec HDR, HDR10+ et HLG.

Jouer Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Movistar, DAZN, et de nombreux autres cadeaux, y compris RTVE, Antena 3, MiTele (Cuatro et Telecinco), Pluto TV, YouTube, Rakuten, et beaucoup plus.

Vous pouvez également l’utiliser comme lecteur de musique avec Amazon Music, Spotify, etc. Il y a même des jeux.

De plus, il est possible contrôlez tout avec votre voix, car il intègre l’assistant Alexa. Dites simplement des choses comme “Mettre Netflix” ou “Jouer là où je me suis arrêté”, et Alexa s’occupe de tout.

Tout ce dont vous avez besoin pour l’utiliser en une minute est livré dans la boîte : l’appareil, le contrôleur, le câble USB avec l’adaptateur secteur, le câble d’extension HDMI et les piles.

L’appareil Fire TV Stick Lite est en vente avec une remise de 5 euros, Vous pouvez l’obtenir pour seulement 24,99 euros sur Amazon, avec la livraison gratuite en une journée. Idéal à emporter avec vous en vacances !

