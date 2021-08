Fire TV Stick, Roku, plus

Nous nous sommes éloignés de la question « sur quelle chaîne est diffusée cette émission ? » en tant que société. Maintenant, vous êtes plus susceptible de demander à quelqu’un : « sur quelle plate-forme cette émission est-elle diffusée ? » De nos jours, une grande partie de la télévision peut être classée là où quelqu’un peut la regarder. De nombreuses personnes ont coupé le cordon au cours des dernières années, ne comptant que sur les services de streaming pour se divertir. Si vous n’avez pas de téléviseur intelligent, vous devez trouver un moyen d’obtenir ces services de streaming. C’est là qu’intervient un appareil de diffusion en continu. Ce sont des gadgets que vous branchez sur votre téléviseur et qui vous aideront à diffuser des émissions et des films. Pour ceux qui sont nouveaux dans ce domaine, vous vous demandez probablement comment obtenir Netflix ou Hulu. Avec les cinq meilleurs appareils de streaming que nous avons répertoriés ci-dessous, vous serez mieux équipé pour savoir où se trouve une émission.

Les meilleurs appareils de streaming pour la résolution d’image

Si vous avez un téléviseur 4K, vous voulez un appareil de streaming 4K. C’est pourquoi le Fire TV Stick 4K est un choix si solide. Cela offre des images brillantes avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+. Cela est livré avec une télécommande Alexa Voice qui vous permet de rechercher des chaînes, des applications et plus facilement. Vous pouvez également contrôler le volume du téléviseur avec celui-ci. Cela offre un son Dolby Atmos sur certains titres. Il y a des dizaines de milliers de chaînes sur ce sujet. Vous aurez également accès à toutes les compétences d’Alexa et à toutes les connaissances de la base de données. Vous pouvez télécharger Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+, Apple TV+, HBO Max, etc. Regarder plus de 500 000 films et épisodes télévisés vous occupera à coup sûr. En outre, vous pouvez regarder la télévision en direct et les sports, grâce à la possibilité de regarder des abonnements avec SlingTV, YouTube TV, etc.

Principales caractéristiques:

Fournit des images brillantes avec accès au son 4K Ultra HD Dolby Atmos sur certains titres Peut regarder la télévision en direct et les sports

Connectez-vous avec plus d’appareils avec ce meilleur appareil de streaming

Le Roku Express 4K+ 2021 vous offre la flexibilité de regarder vos émissions et films préférés. Il s’agit d’un appareil sans fil qui diffuse en douceur. Cela vous permettra de vous connecter à plusieurs appareils qui sont sur votre réseau, afin que plus de personnes puissent regarder à la fois. Toutes vos chaînes préférées, comme Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+, YouTube et plus, sont au premier plan sur votre écran de démarrage personnalisable. Il est livré avec un câble HDMI premium juste pour se connecter à Internet. Vous pouvez allumer votre téléviseur, contrôler le volume et utiliser le Roku à partir de la télécommande Roku. Regardez la télévision en direct sur la chaîne Roku et également sur plus de 150 autres chaînes. Vous pouvez également utiliser les commandes vocales avec cette télécommande. Diffusez en 4K, HDR et HD avec une résolution nette, grâce à cela. De plus, cela peut être monté pour le garder en un seul endroit.

Principales caractéristiques:

Écran de démarrage personnalisable Regardez la télévision en direct sur la chaîne Roku et plus encore Connectez-vous sans fil à plusieurs appareils

Celui-ci est pour les amoureux d’Apple

Si vous aimez votre Mac, votre iPhone et votre iPad, découvrez l’Apple TV 4K 2021. Cela vous donne la technologie à laquelle vous êtes habitué avec une interface facile à naviguer. Le son qui se déclenche, grâce à la technologie Dolby Atmos, vous épatera. Il remplit la pièce pour une expérience immersive. Cela a un HDR à haute fréquence d’images 4K avec Dolby Vision. Il offre une vidéo fluide et nette. De plus, une puce A12 Bionic donne un grand coup de pouce à l’audio, à la vidéo et aux graphiques. Grâce à cela, vous aurez une meilleure expérience de jeu et d’application. Cela a également une télécommande Siri avec un clickpad tactile. Toutes vos applications de streaming sont disponibles pour téléchargement et utilisation. Vous pouvez également tirer le meilleur parti de votre téléviseur en utilisant Apple Arcade, Apple Fitness+ et Apple Music.

Principales caractéristiques:

Puce A12 Bionic Siri Remote avec pavé tactile tactile Technologie sonore Dolby Atmos

Un appareil de streaming pour une résolution inférieure

Tout le monde n’a pas un téléviseur 4K. Pour ceux qui ne le font pas, consultez le Google Chromecast 3ème génération. Vous pourrez toujours diffuser vos émissions et films préférés sur celui-ci. La résolution est jusqu’à 1080p 60fps. Vous pouvez regarder la télévision en direct, YouTube et diffuser des photos. Il vous suffit de le brancher sur votre port HDMI et vous pourrez diffuser immédiatement. Cela comprend plus de 2 000 applications telles que Netflix, Peacock, Bravo, HBO Max, Discovery+, etc. Chromecast et votre Google Home fonctionneront également ensemble pour activer les commandes vocales, vous permettant ainsi de rechercher plus facilement. Il prend en charge Android 4.2 et supérieur, iOS 9.1 et supérieur, macOS x 10.9 et supérieur, Windows 7 et les systèmes d’exploitation supérieurs. Cela fonctionne également avec les applications compatibles Cast.

Principales caractéristiques:

A plus de 2 000 applications Peut diffuser des photos et des émissions Prend en charge un certain nombre de systèmes d’exploitation

Remplacez le câble par cet appareil

Le lecteur multimédia en continu NVIDIA SHIELD Android TV 4K HDR offre des performances élevées. Il est alimenté par un processeur NVIDIA Tegra X1+, ce qui en fait le lecteur multimédia en streaming Android TV le plus puissant. Cela offre des images vives avec Dolby Vision HDR et un son surround en plein essor avec les technologies Dolby Atmos. Cela améliorera la vidéo HD en temps réel en 4K. Il est compact et conçu pour disparaître derrière votre centre de divertissement. Celui-ci dispose d’une alimentation intégrée, d’un Gigabit Ethernet, d’une connexion Wi-Fi AC double bande et d’un emplacement pour carte microSD pour l’extension du stockage. La nouvelle télécommande a des boutons rétroéclairés et est personnalisable à votre guise. Fonctionnant avec autant d’applications, il vous permet de diffuser tous vos divertissements. En outre, vous pouvez ajouter un contrôleur de jeu (vendu séparément) et jouer à des jeux comme Fortnite directement sur votre téléviseur. Cela vous donne accès à la télévision en direct de Hulu Live, YouTube TV et bien d’autres. La télécommande vocale fonctionne avec l’assistant Google intégré pour des commandes réactives. En outre, vous pouvez tout contrôler de manière transparente via Google Home, Alexa ou Echo. Il y a aussi un indicateur à distance perdu.

Principales caractéristiques:

Alimentation intégrée Télécommande vocale Améliore la vidéo HD en temps réel en 4K

