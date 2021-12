Fireboy DML a partagé une nouvelle version de sa chanson « Pérou », avec maintenant Ed Sheeran. L’auteur-compositeur-interprète nigérian a sorti la version originale du single à succès en juillet. Découvrez leur collaboration ci-dessous.

« Cela a été un rêve de savoir qu’Ed Sheeran est un fan de mon son et de le faire sauter sur une chanson qui m’a été inspirée par mes voyages à travers le monde », a déclaré Fireboy DML dans un communiqué de presse. « Non seulement c’est un moment excitant pour moi, mais aussi pour les Afrobeats. J’espère que c’est la première de nombreuses collaborations avec Ed et d’autres artistes du monde entier, et j’ai hâte que tout le monde apprécie cette chanson pendant les vacances.

L’année dernière, Fireboy DML a sorti son deuxième album, Apollo. Il a depuis été arrêté par The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour interpréter un medley spécial et a fait équipe avec D Smoke pour le single « Champion ».

Fireboy DML entamera sa première tournée américaine en tête d’affiche au début de l’année prochaine. La tournée Apollo démarre le 3 février à Providence, Rhode Island et le voit se produire dans les grandes villes avant de se terminer le 28 février à Seattle, Washington.

