FireChat, l’application qui sans données ni internet permet la communication

Pour Carlos Fernández de Lara

(CNNMexico) – Communication malgré l’absence de signal opérateur ou d’accès internet, et totalement gratuit, telle est la promesse derrière le réseau de communication que la firme Open Garden cherche à créer avec son application mobile FireChat, un service de messagerie qui garantit son fonctionnement au milieu des réseaux sociaux. manifestations, concerts ou matchs de football, pannes d’électricité ou catastrophes naturelles.

Bien que cela puisse sembler exagéré, l’application a déjà démontré une partie de cette promesse lorsque, fin 2014, Joshua Wong, un jeune de 18 ans et chef du mouvement pro-démocratie à Hong Kong a invité les centaines de milliers de manifestants à utiliser l’application pour subvenir à leurs besoins.

Les raisons étaient simples : l’application permettait d’envoyer des messages sans avoir besoin du réseau des opérateurs mobiles, sans utiliser de données ou d’accès Internet. Le service serait disponible même si le gouvernement prenait la décision de couper les télécommunications du pays.

« Le problème de Hong Kong nous a montré la valeur de l’application. En moins de 24 heures, nous avons enregistré plus de 100 000 téléchargements et à la fin de cette semaine, nous avions plus de 400 000 utilisateurs dans cette région. Ce fut une explosion inattendue de son utilisation », a déclaré le directeur marketing mondial d’Open Garden, Christophe Daligault, dans une interview à CNNMéxico.

En quelques mois, l’application a connu un autre pic du nombre d’utilisateurs. Cette fois à la suite de l’arrestation du leader de l’opposition en Russie, Alexeï Navalny, fin décembre.

« Navalny a utilisé FireChat pour informer ses partisans de la situation, partager des informations sans filtre et organiser certaines des manifestations contre son arrestation. À cette époque, nous avons vu un pic de plus de 25 000 utilisateurs téléchargeant l’application », a déclaré Daligault.

L’exécutif a expliqué que le phénomène s’était répété lors de la marche pacifique en France organisée pour protester contre les attentats terroristes contre l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo.

Face à un si grand nombre de manifestants, les réseaux des opérateurs se sont saturés, compliquant les appels sortants ou l’utilisation des données mobiles. Pour plus de 12 000 Français, FireChat est devenu leur outil pour connaître en temps réel les pistes touchées par la mobilisation.

“Nous grandissons par explosions et dans différentes parties du monde et parfois”, a mentionné Daligault et a ajouté qu’au Mexique, l’application a atteint, fin novembre 2014, la septième position des applications les plus téléchargées au sein de l’AppStore d’Apple en raison de les protestations et la mobilisation contre le cas des étudiants disparus à Ayotzinapa.

Avec plus de cinq millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde, l’engagement de FireChat est de créer la plus grande application de messagerie instantanée au monde, indépendante d’un réseau d’opérateurs ou d’un accès Internet.

Pour y parvenir, FireChat a l’intention d’utiliser chaque utilisateur mobile comme athena ou réplicateur, sous le concept de réseaux maillés ou de réseaux maillés.

L’application utilise les réseaux sans fil (WiFi et Bluetooth) des smartphones pour rejoindre des nœuds (utilisateurs avec l’application) au sein du même réseau, chacun ayant la capacité de transmettre, de transmettre ou de recevoir des informations.

Au fur et à mesure que la portée du maillage augmente, la qualité du signal s’élargit, ce qui permettrait à terme à toutes les personnes d’une même ville, quel que soit leur emplacement, de communiquer entre elles en temps réel et sans avoir besoin de passer par les réseaux de téléphones portables ou d’accès Internet.

« La technologie est très récente et peu de gens la comprennent bien. Ce type de systèmes de communication fonctionne mieux car il y a plus de nœuds ou d’utilisateurs au sein du réseau (…) Si l’on entre seul dans FireChat ce sera une expérience rare car vous verrez des centaines de personnes parler de sujets différents, l’idéal est d’entrer avec cinq à dix amis et commencer à comprendre comment cela fonctionne », a déclaré Daligault.

L’exécutif affirme que la technologie FireChat ne remplace pas les réseaux des opérateurs mobiles, mais pourrait les aider à réduire la congestion et à améliorer la qualité de leurs services face à la demande croissante de services de données.

« On estime qu’au cours des trois prochaines années, plus de 5 milliards d’appareils mobiles seront ajoutés dans le monde. Aujourd’hui, avec ceux qui existent déjà, les opérateurs du monde entier ont du mal à répondre à la demande de données des utilisateurs. Notre technologie pourrait les aider à alléger leur spectre », a déclaré le dirigeant.

La plateforme Open Garden pourrait se développer bien au-delà des services de messagerie. Selon l’entreprise, elle compte actuellement plus de 3 000 développeurs qui ont l’intention de créer des services ou des fonctions pour son “réseau ou maillage de personnes”.

Dans l’ombre de WhatsApp

Au-delà des manifestations sociales ou des catastrophes naturelles, l’application cherche à être présente lors de concerts, d’événements sportifs ou sociaux dans lesquels le nombre d’utilisateurs complique les possibilités de communication.

“Nous voulons que les gens puissent communiquer avant, pendant et après le concert ou les matchs, qu’ils puissent envoyer leurs photos ou commentaires à leurs amis et qu’ils ne dépendent pas du fonctionnement du réseau”, a déclaré Daligault.

L’entreprise a travaillé sur un pilote aux Philippines, lors de la visite du pape François, dans lequel elle a même permis la création de profils spéciaux ou vérifiés (exemples médiatiques) qui ont été communiqués aux utilisateurs à travers des photos et du texte.

Pour les prochains mois, selon l’exécutif, il travaille déjà au développement de fonctions de communication privée entre groupes et même entre utilisateurs.

« Il nous faudra quelques mois pour développer la fonction, mais nous commençons déjà à expérimenter. L’idée est de pouvoir fournir le niveau de communication privée que possèdent des applications comme WhatsApp ou Viber. Nous continuerons à développer le réseau pour améliorer l’expérience », a-t-il déclaré.