Firefly Alun Gina Torres pensait-elle que l’émission de science-fiction serait un énorme succès? Elle explique

Créé par Joss Whedon et Tim Minear, Firefly se déroule en 2517, après l’arrivée des humains dans un nouveau système stellaire, et suit l’équipage de Serenity: un vaisseau spatial de «classe Firefly». Outre Gina Torres, la série met en vedette une distribution d’ensemble comprenant Nathan Fillion, Alan Tudyk, Jewel Staite et Sean Maher. La série de science-fiction a duré une seule saison de 14 épisodes de 2002 à 2003. Cependant, un film, intitulé Serenity, est sorti en 2005 qui était une continuation de la série et a eu lieu après les événements de la finale.