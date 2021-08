Firefox 91 pour macOS apporte une fonctionnalité de suppression des cookies améliorée

Mozilla ajoute une amélioration majeure de la confidentialité à la gestion des cookies de Firefox avec la version 91 qui permet aux utilisateurs d’effacer complètement l’historique de leur navigateur pour n’importe quel site Web. Selon un article de blog de Mozilla, il est désormais plus facile de supprimer tous les cookies et supercookies qui ont été stockés sur les ordinateurs des utilisateurs par un site Web ou par tout traceur intégré à celui-ci.

« En s’appuyant sur la protection totale des cookies, la nouvelle approche de Firefox 91 pour supprimer les cookies empêche les violations cachées de la confidentialité et vous permet de voir facilement quels sites Web stockent des informations sur votre ordinateur. »

Avec Firefox 91, lorsque l’utilisateur décide d’oublier un site Web, le navigateur supprime automatiquement tous les cookies, supercookies et autres données stockés dans le « pot à cookies » de ce site Web. Cette « effacement amélioré des cookies » permet de supprimer facilement toutes les traces d’un site Web dans votre navigateur sans qu’il soit possible que des cookies tiers sournois restent.

Cette fonctionnalité est similaire à ce que fait Apple pour empêcher les sites Web de suivre les utilisateurs sur toutes les plateformes avec Private Relay sur iOS 15, et avant cela avec Se connecter avec Apple, et d’autres fonctionnalités sur Safari également. Firefox explique comment cette nouvelle fonctionnalité de suppression des cookies améliorée est désormais utile :

Disons que vous avez visité facebook.com, comfypants.com et mealkit.com. Tous ces sites stockent des données dans Firefox et laissent des traces sur votre ordinateur. Ces données incluent le stockage typique comme les cookies et localStorage, mais aussi les paramètres du site et les données mises en cache, comme le cache HTTP. De plus, comfypants.com et mealkit.com intègrent un bouton J’aime de facebook.com Les ressources tierces intégrées compliquent l’effacement des données. Avant la suppression améliorée des cookies, Firefox effaçait les données uniquement pour le domaine spécifié par l’utilisateur. Cela signifiait que si vous deviez effacer le stockage de comfypants.com, Firefox supprimait le stockage de comfypants.com et laissait derrière lui le stockage de tous les sites intégrés (facebook.com). Garder le stockage intégré de facebook.com signifiait qu’il pouvait vous identifier et vous suivre à nouveau la prochaine fois que vous visiteriez comfypants.com.

Avec la protection totale des cookies, intégrée à Firefox, elle garantit qu’aucun site Web ne peut utiliser de cookies pour vous suivre à travers les sites Web.

Alors maintenant, si vous cliquez sur Paramètres > Confidentialité et sécurité > Cookies et données de site > Gérer les données, Firefox n’affiche plus les domaines individuels qui stockent des données. Au lieu de cela, Firefox répertorie une boîte à cookies pour chaque site Web que vous avez visité. Cela signifie que vous pouvez facilement reconnaître et supprimer toutes les données qu’un site Web a stockées sur votre ordinateur, sans avoir à vous soucier des données restantes de tiers intégrées à ce site Web.

Comment activer la suppression améliorée des cookies sur Firefox ?

Les utilisateurs doivent activer la protection stricte contre le pistage. Après cela, la suppression améliorée des cookies sera utilisée chaque fois que les utilisateurs effacent les données de sites Web spécifiques.

Si les utilisateurs souhaitent non seulement supprimer les cookies et les caches d’un site, mais également le supprimer de l’historique ainsi que toutes les données que Firefox a stockées à ce sujet, ils peuvent utiliser l’option « Oublier ce site » dans le menu Historique.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :