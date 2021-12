Firefox 95 pour Mac ajoute des améliorations de performances et de sécurité au navigateur populaire

Les fans du populaire navigateur Firefox peuvent désormais télécharger la version 95, une mise à jour qui, selon Mozilla, inclut des améliorations des performances et de l’efficacité énergétique ainsi qu’un accent sur la sécurité.

Selon les notes de version, cette mise à jour inclut « une utilisation réduite du processeur sur macOS dans Firefox et WindowServer pendant le traitement des événements », tandis que la consommation d’énergie pendant la lecture vidéo à partir de sites comme Netflix a également été améliorée.

Au-delà de cela, de nouvelles améliorations de sécurité permettent à Firefox d’utiliser désormais WebAssembly pour « isoler le code potentiellement bogué » tout en ajoutant également une couche de protection zero-day.

Cette technique, qui utilise WebAssembly pour isoler le code potentiellement bogué, s’appuie sur le prototype que nous avons expédié l’année dernière aux utilisateurs Mac et Linux. Maintenant, nous apportons cette technologie à toutes les plates-formes Firefox prises en charge (ordinateurs de bureau et mobiles) et isolons cinq modules différents : Graphite, Hunspell, Ogg, Expat et Woff2.

À l’avenir, nous pouvons traiter ces modules comme du code non fiable et, en supposant que nous l’ayons bien fait, même une vulnérabilité zero-day dans l’un d’entre eux ne devrait constituer aucune menace pour Firefox. En conséquence, nous avons mis à jour notre programme de primes aux bogues pour payer les chercheurs qui contournent le bac à sable même sans vulnérabilité dans la bibliothèque isolée.