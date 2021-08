Firefox est génial, alors pourquoi a-t-il perdu près de 50 millions d’utilisateurs ?

L’utilisateur de Reddit nixcraft a remarqué dans le rapport de données publiques de Mozilla que Firefox a perdu 46 millions d’utilisateurs au cours des trois dernières années. Comme le rapporte PC Gamer, Firefox est toujours assez bien avec 198 millions d’utilisateurs mensuels actifs, mais ce nombre était beaucoup plus élevé à la fin de 2018 à environ 244 millions.

Internet est une bête en constante évolution, bien sûr, alors que Firefox représentait environ 30% de toutes les utilisations des navigateurs en 2008 (derrière les 60% impressionnants d’Internet Explorer), le navigateur autrefois populaire de Mozilla se situe maintenant à moins de 3%. Firefox occupe actuellement la première place de notre liste des meilleurs navigateurs Web, mais s’il est tellement meilleur que la concurrence, pourquoi les gens s’en éloignent-ils ?

Sur-musclé par Google

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la migration se produit, et pourquoi Chrome en profite principalement. De nombreux sites Web sont optimisés pour le navigateur Web de Google, avec des temps de chargement plus rapides et permettent un accès plus facile à d’autres produits de son écosystème tels que Google Sheets et Google Meet.

De nombreuses entreprises utilisent également G Suite, ce qui rend le téléchargement de Chrome préférable aux autres navigateurs disponibles. Chrome a également l’avantage d’être le navigateur par défaut sur tous les appareils Android, et bien sûr, Google est heureux de vous inviter à télécharger Chrome s’il vous surprend à utiliser ses services sur un autre navigateur comme Edge.

En parlant de cela, Edge est désormais basé sur Chromium et offre des avantages plus convaincants qu’Internet Explorer, désormais à la retraite, de Microsoft, avec une compatibilité Web instantanée et une prise en charge des extensions Chrome.

Firefox a bien sûr ses propres modules complémentaires et les utilisateurs de longue date feront souvent référence à son avantage en matière de protection de la vie privée, mais les mises à jour récentes ont été un peu ternes et sont nettement plus lentes que les navigateurs basés sur Chromium. De nombreux utilisateurs emprunteront également le chemin de la moindre résistance, et étant donné les campagnes publicitaires ennuyeuses de Google et Microsoft qui vous poussent à utiliser leurs produits, il est compréhensible que les gens finissent par céder pour obtenir un peu de paix.

L’approche anticoncurrentielle de Google vis-à-vis des navigateurs est préoccupante, mais Firefox ne va pas disparaître du jour au lendemain, même s’il est étranglé par des concurrents basés sur Chromium. ItsFoss, qui a initialement publié un article sur le fil Reddit de nixcraft, recommande de télécharger Firefox pour l’utiliser comme navigateur secondaire dans le but d’essayer de lutter contre la quête de domination de Google, et il est difficile de s’y opposer, mais nous doutons que cela fonctionnera dans la pratique.

Mozilla doit améliorer ses performances pour correspondre à celles de Chromium s’il veut rester une alternative viable, car toute la sécurité et la personnalisation améliorées dans le monde ne vous aideront pas si cela prend une éternité pour charger vos sites Web préférés.

