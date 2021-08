Firefox est prêt à se protéger contre les téléchargements potentiellement dangereux

in

Internet est indéniablement un endroit dangereux – du moins potentiellement – ​​et tous les navigateurs grand public ont progressivement amélioré leurs jeux ces derniers mois pour offrir des niveaux de protection croissants.

Bien qu’il y ait eu une évolution générale et constante vers HTTPS, ce n’est certainement pas le cas dans tous les domaines.

L’un des problèmes rencontrés par les utilisateurs Web est de visiter un site HTTPS et de télécharger un fichier, pour découvrir que les transferts proviennent d’un serveur non sécurisé – ce que l’on appelle “contenu mixte”. C’est quelque chose contre lequel les futures versions de Firefox se protégeront.

Mozilla dit que le prochain Firefox 92 bloquera les téléchargements qui sont livrés via une connexion non sécurisée. Le contenu du téléchargement n’est pas analysé, le simple fait qu’une connexion non sécurisée soit utilisée comme mode de livraison suffit à inquiéter.

Si vous essayez de télécharger un fichier qui ne respecte pas les normes de sécurité de Firefox, vous serez accueilli par un message vous informant : “Fichier non téléchargé. Risque potentiel pour la sécurité. Le fichier utilise une connexion non sécurisée. Il peut être corrompu ou falsifié pendant le processus de téléchargement. Vous pouvez rechercher une autre source de téléchargement ou réessayer plus tard.

Gardez-le en sécurité

Bien que cette fonctionnalité ne soit actuellement visible que dans Firefox 92 non publié, il semble que Mozilla l’activera par défaut. Il est clair que l’idée est d’améliorer la sécurité de tous les utilisateurs, et c’est bienvenu, mais le choix est toujours le bienvenu. En tant que tel, il est possible de désactiver la fonction de sécurité si vous en avez un besoin particulier, bien que ce ne soit pas un paramètre évident afin de décourager une désactivation occasionnelle.

Si vous souhaitez ou devez réduire vos paramètres de sécurité pour une raison quelconque, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Lancez Firefox et visitez à propos de:configCliquez sur Accepter le risque et continuer si un message d’avertissement apparaîtRechercher block_download_insecureDouble-cliquez sur la valeur pour basculer le paramètre sur Faux pour désactiver la fonction de protection

Si vous souhaitez essayer les dernières fonctionnalités de Firefox, la version bêta la plus récente est disponible en téléchargement ici.

Analyse : la copie des fonctionnalités de sécurité profite à tous

Les navigateurs Web sont souvent « inspirés » les uns des autres, empruntant des fonctionnalités à gauche, à droite et au centre. Il existe une école de pensée qui suggère que cela pourrait finalement conduire à un tel niveau d’homogénéité que le navigateur que vous choisissez d’utiliser n’aura pas vraiment d’importance. Il est difficile de dire si cela est vrai ou non, mais il y a un domaine dans lequel les fonctionnalités de copie sont à saluer : la sécurité.

Le problème avec le contenu mixte est que les visiteurs du site peuvent être bercés par un faux sentiment de sécurité. Les gens se sont habitués à vérifier qu’un site est sécurisé, à rechercher des certificats de sécurité et des signes d’utilisation de HTTPS, mais cela est plus difficile lorsqu’il s’agit de téléchargements. Bien qu’il y ait toujours ceux qui décriront les logiciels offrant une prise en main de quelque sorte que ce soit, cela est clairement bénéfique en matière de sécurité.

Le plagiat des fonctionnalités peut être quelque chose que les utilisateurs et les développeurs ont tendance à désapprouver, mais lorsqu’il s’agit de faire d’Internet un endroit plus sûr, il est difficile de trop s’y opposer.

Via Techdows