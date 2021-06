Firefox lance une mise à jour majeure de Mac/iOS avec un design rafraîchi

Mozilla a officiellement lancé Firefox 89 aujourd’hui pour Mac, Windows et Linux, les modifications s’appliquant également aux dernières versions d’iOS et d’Android. La mise à jour voit Firefox acquérir un nouveau design, des onglets plus faciles à utiliser, une barre d’outils rationalisée, une expérience iOS optimisée, etc.

Firefox a détaillé la grande mise à jour dans un article de blog aujourd’hui :

Dans la version majeure d’aujourd’hui, Firefox arbore un tout nouveau design qui vous amène là où vous allez en ligne, rapidement et sans distraction. Et puisque nous nous concentrons sur la confidentialité, nous étendons également les protections de confidentialité intégrées dans Firefox, afin que vous vous sentiez en sécurité et libre d’être vous-même en ligne grâce à moins d’yeux qui vous suivent sur le Web.

Pour la refonte de la conception, Firefox a écouté les commentaires des utilisateurs et a étudié comment les gens utilisent réellement leurs navigateurs pour optimiser l’expérience.

Nous étions obsédés par les distractions, les clics supplémentaires et le temps perdu. Le nouveau design qui en résulte est simple, moderne et rapide et offre une belle expérience pour prendre en charge ce que les gens font le plus dans Firefox.

Du Mac à l’iPhone et à l’iPad, en passant par d’autres plates-formes, Firefox décrit le nouveau design comme « lumineux et dynamique » avec un tout nouveau jeu d’icônes et une typographie « nette » donnant une sensation moderne.

D’autres grands changements incluent la nouvelle barre d’outils et les nouveaux menus :

La barre d’outils est naturellement l’endroit où vous commencez chaque visite Web. C’est l’endroit où vous tapez une URL pour aller quelque part en ligne. Après le contenu des pages Web, c’est ce que vous regardez le plus dans Firefox. La nouvelle barre d’outils est simplifiée et sans encombrement afin que vous puissiez accéder aux bonnes choses sans effort. Les menus sont l’endroit où vivent les actions et les commandes clés de Firefox. Nous avons regroupé des menus supplémentaires pour réduire l’encombrement et être plus intuitifs via le menu à trois barres en haut à droite ou en cliquant avec le bouton droit pour l’activer sur l’écran de votre ordinateur. Le nouveau look a réorganisé et rationalisé nos menus pour mettre les meilleures actions rapidement à portée de main.

Firefox a également découvert que plus de 50% des utilisateurs ont 4+ onglets ouverts à tout moment et l’ont utilisé pour guider la refonte des onglets.

Les onglets ont fait peau neuve, ils sont maintenant légèrement incurvés et flottent au-dessus de la barre d’outils. C’est un changement passionnant qui rappelle également que les onglets ne sont pas fixes. Alors saisissez ces onglets, déplacez-les et organisez-les comme vous le souhaitez. Les onglets ont également une lueur pour être un peu plus lumineux lorsqu’ils sont actifs.

En ce qui concerne l’iPhone et l’iPad, Mozilla affirme que le nouveau Firefox est spécifiquement optimisé avec “des actions clés prenant désormais moins d’étapes pour des recherches, une navigation et une visualisation des onglets plus rapides”.

Firefox 89 pour Mac (Windows/Linux aussi) est disponible en téléchargement gratuit ici, avec la nouvelle version pour iOS/iPadOS version 34 disponible gratuitement sur l’App Store.

Découvrez un aperçu des nouvelles fonctionnalités dans la vidéo promotionnelle ci-dessous :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :