Firefox peut-il remplacer Google Chrome sur votre téléphone Android ?

Mozilla Firefox est peut-être un navigateur de bureau bien-aimé, mais sur Android, sa part de marché ne ressemble qu’à une erreur d’arrondi. C’est peut-être l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Mozilla a décidé de réécrire son navigateur mobile à partir de zéro avec un nouveau moteur de rendu, une interface repensée, de meilleures performances et davantage de fonctionnalités de confidentialité. Maintenant que Mozilla a eu un an et demi pour peaufiner le produit, j’ai décidé de faire un test approfondi de ce nouveau Firefox sur mon téléphone Android pour voir comment il se compare à la norme avec laquelle la plupart des gens s’en tiennent, Google Chrome.

Interface et expérience utilisateur

Firefox vous permet de choisir entre une interface basée sur le bas et une interface basée sur le haut. Selon ce que vous utilisez, vous trouverez la barre d’adresse, le sélecteur d’onglets et le bouton de menu en bas ou en haut de votre écran. Comme sur Chrome, vous pouvez basculer entre les onglets en faisant glisser votre doigt vers la gauche et la droite sur la barre d’adresse ou au lieu d’utiliser le bouton dédié.

Je ne suis pas le plus grand fan de l’interface utilisateur de changement d’onglet sur laquelle Firefox s’est installé. Quelle que soit la position de la barre d’outils que vous choisissez, le bouton du sélecteur d’onglets s’ouvre dans un menu déroulant depuis le bas de l’écran, affichant tous vos onglets sous forme de liste avec un petit aperçu de leur contenu sur la gauche. Contrairement à une conception précédente avec des onglets sur la nouvelle page à onglet, cela ressemble à une décision de dernière minute. Quoi qu’il en soit, les onglets ouverts peuvent être balayés vers la gauche ou la droite. Si vous préférez une vue en grille, vous pouvez l’activer dans les paramètres.

La page du nouvel onglet fournit un aperçu rapide de vos sites Web les plus visités, de vos collections (un endroit où vous pouvez regrouper et enregistrer des onglets) et une bascule rapide pour ouvrir le mode navigation privée. Il offre également des options pour revenir à votre session de navigation et vous donnera un aperçu des signets récents, des recherches récentes et des articles intéressants de Pocket, le service de lecture ultérieure de Mozilla pour tout ce que vous trouvez sur le Web. Vous pouvez ajouter et supprimer des modules à votre guise, y compris les articles Pocket.

La barre d’adresse dispose d’un lecteur de code QR intégré pratique, et vous pouvez sélectionner votre moteur de recherche préféré à la volée – aucune de ces fonctionnalités n’est disponible dans Chrome. Vous pouvez également saisir vos requêtes vocalement. Lorsque vous visitez un site Web, vous verrez une icône de bouclier à côté de son adresse. Appuyez dessus pour activer ou désactiver la protection contre le suivi de Firefox. Il existe également un lien vers les paramètres qui vous permettent d’ajuster votre niveau de protection de manière granulaire.

Dans le menu de débordement à trois points, vous trouverez un accès rapide à vos téléchargements, votre historique, vos favoris, vos onglets synchronisés et vos modules complémentaires, que nous développerons plus tard. Les paramètres de l’application (également accessibles depuis le menu de débordement) vous donnent accès aux entrées habituelles pour la suppression des données, les autorisations du site, les collectes de données, les notifications, l’activation de la synchronisation, le stockage des mots de passe, etc. Vous pouvez personnaliser Firefox à votre guise ici, et même basculer l’interface dans une autre langue.

Dans l’ensemble, l’interface de Firefox est facile à naviguer, il est donc peu probable que vous rencontriez des problèmes si vous y accédez depuis Chrome.

La dernière refonte correcte de l’UX de Chrome a eu lieu il y a longtemps (si nous écartons la récente mise à jour Material You qui n’a fait que changer un peu les couleurs), et elle repose toujours uniquement sur une barre d’outils supérieure qui devient de plus en plus difficile à atteindre à mesure que nos téléphones grandissent. Google a expérimenté quelques autres solutions comme Chrome Duet, mais les tests ont finalement été abandonnés.

Je ne suis pas fan de la façon dont Firefox s’intègre à d’autres applications lorsque vous l’utilisez comme navigateur par défaut. Comme Chrome, il est capable d’afficher onglets personnalisés, mais lorsque vous choisissez d’avoir l’adresse en bas, vous trouverez également la barre d’action de l’onglet personnalisé en bas. J’aimerais avoir des options indépendantes. Ensuite, il y a un super petit reproche : les animations pour l’ouverture et la fermeture des onglets personnalisés sont soit complètement manquantes, soit tout simplement pas aussi fluides qu’elles le sont dans Chrome.

Caractéristiques supplémentaires

Firefox a quelques fonctionnalités supplémentaires dans sa manche, comme un mode de lecture. Lorsque le navigateur détecte que vous lisez un article, il vous proposera de vous en fournir une version simplifiée, sans image et sans distraction dans la barre d’adresse.

Collections sont une forme de remplacement de signets que je n’utilise pas trop (tout comme je n’utilise pas de signets). Vous pouvez leur ajouter des onglets à partir du sélecteur d’onglets. C’est probablement bon pour enregistrer quelque chose que vous aimeriez lire plus tard et n’est pas conçu comme une solution de stockage permanente comme les signets, mais il semble que le concept n’est pas entièrement étoffé. C’est probablement parce que l’idée originale a été édulcorée — les collections étaient censées être créées automatiquement en fonction de vos dernières sessions de navigation.

Synchroniser vous permet de transférer vos données de navigation d’un appareil à un autre, comme le fait Chrome. La fonctionnalité garantit que les signets, l’historique et les mots de passe sont partagés entre vos installations Firefox sur les téléphones et les ordinateurs de bureau. Le navigateur peut également servir de gestionnaire de mots de passe qui remplit automatiquement les données de connexion dans d’autres applications, une fonctionnalité qui était auparavant déployée dans Firefox Lockwise, désormais abandonné.

UNE Widget de recherche vous donne un accès rapide à la barre d’adresse directement depuis votre écran d’accueil, un peu comme Chrome. Firefox a en plus un mode sombre qui respecte vos préférences à l’échelle du système.

Contrairement à Chrome, Firefox prend en charge rallonges. Contrairement à la version héritée du navigateur Mozilla, seule une poignée est officiellement disponible pour le moment, mais la société travaille à ramener la suite complète de modules complémentaires dans une future mise à jour. Vous pouvez déjà essayer n’importe quelle extension dans la version instable Nightly de Firefox, mais si vous souhaitez vous en tenir à la version stable, vous êtes limité à cette sélection pour le moment :

Google Search Fixer uBlock Origin Ghostery Dark Reader AdGuard AdBlocker HTTPS Everywhere Privacy Badger NoScript Security Suite FoxyProxy Standard Bitwarden Recherche par image Decentraleyes Tomato Clock YouTube Haute définition Confidentialité Possum LeechBlock NG Archives Web Fond vidéo Play Fix

Remplissage automatique du mot de passe des gestionnaires de mots de passe tiers me semble bancal avec le pop-up qui n’apparaît souvent pas, mais c’est aussi un problème que j’ai avec Chrome. Si vous êtes un utilisateur de Bitwarden, vous pouvez atténuer les problèmes en installant l’extension de navigateur et en l’utilisant pour le remplissage automatique.

Pull-to-refresh me manque beaucoup, un geste disponible dans presque toutes les autres applications Android auxquelles vous pouvez penser, mais Mozilla travaille à l’ajouter. Firefox n’a pas encore ajouté d’interface de tablette à l’application repensée, donc utiliser le navigateur sur une tablette ou sur un Chromebook (en tant qu’application Android) est une expérience terrible.

Performance

Le nouveau Firefox est basé sur le moteur de rendu Gecko réécrit de Mozilla, et il est beaucoup plus rapide que l’ancienne application, en particulier lorsque vous activez le niveau de blocage de suivi le plus strict. Même ainsi, ce n’est toujours pas aussi rapide et cohérent que Chrome. C’est parce que Google Chrome et les autres navigateurs Chromium constituent la grande majorité du marché des navigateurs dans le monde et naturellement, les développeurs se concentrent sur l’optimisation de leurs sites Web pour ces derniers. Google lui-même est particulièrement coupable de cela – la société ajuste spécifiquement ses sites Web pour son propre navigateur et son moteur de rendu, et en plus de cela, elle distribue une ancienne interface utilisateur de recherche à Firefox. Vous pouvez au moins obtenir l’interface utilisateur de recherche de type Chrome avec l’extension Google Search Fixer, bien que cela ne résolve pas les problèmes de performances dus à une mauvaise optimisation.

Le défilement était un autre point faible, mais il s’est beaucoup amélioré dans la refonte de Firefox. Par rapport à Chrome, l’inertie du défilement semblait bancale sur Android, avec des sauts inattendus à la suite de petits mouvements. Mais c’est surtout une chose du passé. Le défilement n’est toujours pas 100% conforme à Chrome, mais il est prévisible et fluide et il n’y a plus de gros obstacle à l’entrée.

Vie privée

Mozilla dit que « les produits Firefox sont conçus pour protéger votre vie privée » et son navigateur reste fidèle à cette devise. Firefox bloque par défaut les trackers en ligne et les publicités invasives, et vous pouvez même activer un mode strict qui bloque complètement la plupart des cookies et trackers tiers. Dans Chrome, Google vous permet uniquement de manière facultative de bloquer les cookies tiers, bien qu’il bloque également les publicités gourmandes en ressources par défaut.

Firefox a encore quelques astuces dans son sac. L’application vous permet de supprimer les données de navigation en quittant, que vous pouvez activer dans les paramètres. Là, vous pouvez choisir quelles données sont censées être supprimées chaque fois que vous appuyez sur « Quitter » dans le menu de débordement.

Malheureusement, Mozilla collecte certaines données d’utilisation par défaut pour améliorer son produit. Vous devrez désactiver cela manuellement dans les paramètres sous « Collecte de données » si vous ne voulez pas que l’entreprise le fasse. Il y a les « données d’utilisation et techniques » et les « données de marketing ».

Si vous souhaitez dissocier un peu votre vie de Google, Firefox pour Android est une alternative viable à Chrome. L’expérience n’est toujours pas aussi fluide que Chrome, mais elle est assez proche – et vous bénéficiez de quelques fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans le navigateur mobile de Google, comme des extensions, un mode de lecture et une protection avancée de la confidentialité.

Vous devrez vous demander ce que vous appréciez dans un navigateur. Le choix le plus simple consiste à utiliser l’application préinstallée sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit d’autre, et si vous ne vous souciez pas trop du blocage des trackers ou de la confidentialité supplémentaire, il n’y a probablement aucune raison pour que vous changiez. Mais si vous êtes intéressé par ce que Firefox permet en termes de fonctionnalités et de confidentialité, cela peut valoir la peine d’essayer la dernière itération du navigateur de Mozilla malgré les problèmes de performances occasionnels.

Vous pouvez télécharger Firefox depuis le Play Store, F-Droid (la version Fennec avec les bits propriétaires et la télémétrie supprimés) ou APK Mirror.

