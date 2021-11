Firefox pour iOS et Android obtient une nouvelle page d’accueil avec des onglets précédemment consultés, des recherches, etc.

Mozilla a lancé une mise à jour majeure de Firefox pour Mac, iOS, Android et plus l’été dernier et maintenant le navigateur populaire bénéficie d’une autre refonte utile aujourd’hui. Pour iOS et Android, Firefox dispose désormais d’une nouvelle page d’accueil mettant l’accent sur les onglets et les recherches récemment consultés, le mode privé en un clic, et plus encore.

Mozilla a annoncé aujourd’hui la nouvelle version de Firefox pour Android et iOS sur son blog :

Dans la version mobile d’aujourd’hui, nous continuons de donner la priorité à nos utilisateurs et introduisons aujourd’hui une toute nouvelle expérience de page d’accueil qui vous aide à accomplir ce que vous avez décidé de faire chaque fois que vous vous connectez. La nouvelle page d’accueil de Firefox est un point de réentrée pour vous permettre d’accéder aux onglets précédemment ouverts avec les articles que vous n’avez pas encore terminés, les sites que vous avez mis en signet et les historiques de recherche organisés par sujets afin que vous puissiez tout trouver dans un seul endroit central. La version mobile d’aujourd’hui n’est qu’un début, car nous prévoyons de déployer plus de fonctionnalités qui s’appuient sur cette expérience.

Voici comment Mozilla décrit les nouvelles fonctionnalités sur Firefox mobile :

Revenez à votre dernier onglet ouvert : Il y a des moments dans votre journée où vous lisez un article et vous êtes soudainement distrait. Pour vous aider à revenir à ce que vous faisiez en une fraction de seconde, nous avons créé un moyen simple de revenir à votre dernier onglet actif ouvert ou de lancer tout aussi rapidement une nouvelle recherche.

Les favoris enregistrés récemment sont désormais facilement accessibles depuis votre page d’accueil : Dans le passé, les utilisateurs utilisaient des signets ou l’historique du navigateur pour accéder aux informations qu’ils souhaitaient consulter ultérieurement. Pour faciliter l’accès à vos favoris, nous avons ajouté les favoris les plus récents que vous avez consultés à la page d’accueil de Firefox. Pour les utilisateurs de comptes Firefox, vos signets de bureau récemment enregistrés seront également disponibles sur Firefox sur mobile. Vous pouvez également accéder à tous vos signets en cliquant sur Tout afficher.

Recherches récentes regroupées par thème : Il y a des moments où vous approfondissez un sujet sur lequel vous faites des recherches, comme une ville dans laquelle vous prévoyez de voyager ou ce gros article électronique. Avant d’acheter ces articles, vous recherchez des critiques et des articles pendant un certain temps. Au lieu des onglets de gazillions qui s’accumulent sur ce sujet, Firefox pour Android les regroupe et les répertorie désormais afin que vous puissiez facilement revenir dans le flux de la recherche. Nous garderons les informations à votre disposition pendant 14 jours.

Onglets sans encombrement : Dans le monde physique, une pièce pleine de cartons déballés ou un évier rempli de vaisselle est un spectacle qui peut vous faire vous sentir dépassé avant d’avoir terminé la tâche. Maintenant, pensez à votre appareil mobile et à l’encombrement visuel que vous rencontrez chaque jour lorsque vous ajoutez de plus en plus d’onglets tout au long de la semaine. Nous avons entendu des utilisateurs qui ont gardé des onglets afin de pouvoir y revenir plus tard, mais qui ont eu du mal à « l’encombrement des onglets ». Ainsi, lorsque nous avons testé cette nouvelle fonctionnalité, ils ont vu l’avantage comme un rappel utile et attentionné de ce qu’ils n’avaient pas regardé. Une fois que vous n’avez pas visité un onglet dans les 14 jours, nous le déplacerons vers un « état inactif ». Cela signifie que vous pouvez toujours vous accrocher et revenir à ces onglets, mais ils n’encombreront plus votre vue et vous pourrez facilement les fermer lorsque vous serez prêt. Cette fonctionnalité ne sera disponible que sur Android et sera disponible sur iOS dans les prochains mois.

Choisissez vos propres histoires de poche : Après notre relancement de Firefox pour Android, nos utilisateurs nous ont dit qu’ils aimaient explorer les nouveaux articles de Pocket mais qu’ils voulaient un contenu adapté à leur domaine d’intérêt. Aujourd’hui, nous introduisons une variété de sujets parmi lesquels vous pouvez choisir pour personnaliser votre flux Pocket en fonction de vos intérêts. La fonctionnalité personnalisable ne sera disponible que sur Android. Sur iOS, les utilisateurs continuent de recevoir des histoires de poche mais la fonctionnalité personnalisable n’est pas encore disponible.

Firefox est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store.

