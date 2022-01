Firefox recule et désactive les dons de crypto-monnaie | La technologie

Firefox a annoncé qu’il acceptait les dons en crypto-monnaies, mais il semble que les utilisateurs n’aient pas aimé que la société fasse ce type de déclarations.

Demander des dons en crypto-monnaies est quelque chose qui peut scandaliser les utilisateurs et, normalement, donner de l’argent est un acte altruiste et peu importe le montant ou la devise. Lorsque vous demandez que ces dons se fassent via des crypto-monnaies, il est fort probable qu’une agitation indésirable soit générée.

Mozilla connaît très bien cette situation. Ceux du navigateur qui rivalise face à face avec Google ont décidé de publier un tweet dans lequel ils se souvenaient et encourageaient les utilisateurs à donner de l’argent avec des crypto-monnaies. Ce message n’a pas été très bien reçu par de nombreuses personnes qui ont exprimé leur désaccord avec les commentaires..

Et est-ce que, malgré ce que beaucoup de gens peuvent dire ou croire, les crypto-monnaies sont toujours des devises qui ne sont pas encore adaptées au monde en général et, de plus, beaucoup d’entre elles sont encore utilisées par des personnes disposant d’un capital énorme. Tout cela sans compter les implications écologiques.

Le tweet de Firefox ayant un tel impact, un débat a surgi sur l’acceptation de ce type de don. De nombreux arguments parlent de transparence, étant Mozilla une entreprise qui a généralement la transparence comme l’un de ses principaux prémisses, ce mouvement était étrange.

La semaine dernière, nous avons tweeté un rappel que Mozilla accepte les dons de crypto-monnaie. Cela a conduit à une discussion importante sur l’impact environnemental de la crypto-monnaie. Nous écoutons et agissons. 1/4 – Mozilla (@mozilla) 6 janvier 2022

Après avoir vu toutes les allégations faites par les utilisateurs, la décision que Firefox a prise est de désactiver les dons en crypto-monnaies. Ainsi, il met fin à la fois à la polémique qui a été générée autour de cela, mais est également en mesure de donner son avis sur ce type de transaction.

Il est clair que les crypto-monnaies vont désormais faire partie de la société, mais il faut aussi avoir quelques critiques sur ce type de monnaie. Et, est-ce que, Tant pour la spéculation que pour les implications écologiques, les crypto-monnaies sont quelque chose avec lesquelles de nombreuses entreprises sont prêtes à jouer..