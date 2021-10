Firefox veut devenir votre nouveau gestionnaire de mots de passe sur Android | La technologie

in

Google a eu de la concurrence en matière de gestion des mots de passe. Firefox, le navigateur Web rival de Google Chrome, a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet d’enregistrer et d’utiliser les mots de passe dans les applications Android.

Les mots de passe font partie de nos vies et il devient de plus en plus difficile de se souvenir de tous ceux que nous avons. Actuellement, nous avons un grand nombre de profils sur différents réseaux sociaux.

Devoir taper le nom d’utilisateur et le mot de passe à la main est vraiment fastidieux. Google a vu cela et a publié un gestionnaire de mots de passe dans Android. Cette fonctionnalité rendait beaucoup plus facile d’oublier les mots de passe sans que rien ne se passe.

Bien entendu, l’arrivée de ce gestionnaire a été raflée par les applications qui lui sont entièrement dédiées. Et, il existe une grande variété d’applications qui offrent ce service. Beaucoup d’entre eux sont payants et certains sont gratuits.

Toutes ces applications et surtout Google ont trouvé un nouveau concurrent. Firefox a ciblé la gestion des mots de passe. Le navigateur a décidé qu’il peut également offrir un service similaire ou meilleur que celui de Google.

À tel point que, désormais, les mots de passe enregistrés dans Firefox peuvent être utilisés dans toutes les applications Android. Jusqu’à présent, ces mots de passe enregistrés ne pouvaient être utilisés que dans le navigateur.

L’intégration de Firefox s’est tellement améliorée qu’il apparaîtrait déjà dans la section Android de la gestion des mots de passe. Bien sûr, pour le moment, il n’est pas disponible dans la version stable de l’application.

Ce sont les meilleures alternatives à Chrome ou Firefox, deux des navigateurs les plus populaires aujourd’hui, qui ont cependant beaucoup de concurrence si l’on recherche des fonctionnalités spécifiques, un design différent, la sécurité ou l’anonymat.

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité n’apparaît que dans la version 93 de l’application. Si vous voulez l’essayer, vous devrez attendre lundi quand il apparaîtra dans le Play Store ou le télécharger à partir du lien APK Mirror suivant.

Il est intéressant de voir la façon dont Google a de la concurrence. Bien sûr, les utilisateurs qui utilisent Firefox au lieu de Chrome recevront les nouvelles de la meilleure façon possible. Nous espérons simplement que l’intégration s’améliorera au fur et à mesure de sa mise à jour.