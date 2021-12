Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue n’apportera pas de chaleur aux consoles avant 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Firegirl : Sauvetage Hack ‘n Splash est un ‘roguelite’ à venir plutôt prometteur, avec des visuels accrocheurs et toutes sortes de mécanismes basés sur l’extinction des incendies. Malheureusement, il a été confirmé aujourd’hui que bien qu’il en soit encore à sa sortie le 14 décembre sur PC, ses versions console (y compris Switch) sont revenues à 2022.

Cela a été fait pour s’assurer qu’il est correctement optimisé et prêt à l’emploi, bien sûr, donc j’espère que le temps de développement supplémentaire sera payant. Si vous ne savez toujours pas de quoi il s’agit, la description officielle ci-dessous devrait vous aider.

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue est un jeu de plateforme roguelite dans lequel vous incarnez une jeune femme pompier qui insuffle une nouvelle vie à sa caserne de pompiers locale délabrée. Armé de votre fidèle hache et de votre lance à incendie à haute pression qui sert également de jetpack, répondez aux appels d’urgence qui vous amènent à de dangereux incendies générés de manière procédurale à travers la ville. Lorsque Firegirl arrive sur les lieux, elle a 3 minutes pour sauver tous les civils pris dans l’incendie ! Éteignez les monstres de feu pour gagner plus de temps dans ces missions délicates où vous ressentirez la chaleur pendant que vous vous battez pour faire le travail. Découvrez la vérité sur la raison pour laquelle ces incendies ont englouti la ville, dans un mystère qui va jusqu’au sommet !

Entre les missions à indice d’octane élevé où vous augmenterez vos sauts avec votre tuyau, éteindrez d’ignobles monstres pyrotechniques et sauverez des civils (et des chats!) piégés, vous pouvez passer du temps à la caserne de pompiers. Ici, vous pouvez mettre à niveau votre équipement et embaucher du nouveau personnel pour vous rendre plus efficace dans la lutte contre les incendies difficiles à venir. Vous aurez besoin de toute l’aide possible pour survivre dans ce roguelite amusant, passionnant et délicat !