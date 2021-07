Firehouse se produit sans le chanteur Cj Snare dans l’Illinois ; Andrew Freeman de Last In Line complète

CHAMBRE À FEU chanteur CJ Snare a été contraint de manquer le concert du groupe vendredi soir (9 juillet) à Moline, dans l’Illinois, après avoir contracté une maladie non divulguée. Le remplacer était DERNIER EN LIGNE leader Andrew Freeman.

Plus tôt vendredi, Piège pris à son Facebook page pour écrire : « Alors, je me suis réveillé ce matin et j’avais mal au ventre. Je me suis dirigé vers le médecin. Je n’ai pas besoin de prières, de pensées ou de câlins. J’ai juste besoin que les gens comprennent que je ne serai pas à Moline ou Ashland pour faire le CHAMBRE À FEU spectacles. Mes excuses à toutes les personnes impliquées. Notre bon ami, Andrew Freeman chantera à ma place pour le week-end et j’espère que vous l’accueillez tous à ces spectacles. S’il vous plaît, amusez-vous. Je serai de retour la semaine prochaine pour chanter dans l’Ohio. Un grand amour à mon groupe et à tous nos auditeurs. RAWK ON !!! A la semaine prochaine.”

En plus de jouer avec DERNIER EN LIGNE, Homme libre a joué avec trois des BULLETBOYS‘ membres originaux (guitariste Mick Sweda, bassiste Lonnie Vcent et batteur Jimmy D’Anda) dans MENSONGES, TROMPERIE ET ​​TRAHISON et célèbre pour Joe Elliott lorsque DEF LEPPARD joué sur le “Hystérie en haute mer” croisière en janvier 2016.

CHAMBRE À FEU n’a pas sorti d’album studio depuis 2011 “Cercle complet”, qui présentait des versions réenregistrées de certaines des anciennes chansons du groupe. La dernière collection de nouveautés du groupe, “Première heure”, est sorti en 2003.

CHAMBRE À FEU a atteint la célébrité au début des années 90 avec des tubes comme “Atteindre le ciel”, “Ne me traite pas mal” et “Tout ce qu’elle a écrit”, ainsi que ses ballades puissantes “Je vis ma vie pour toi”, “L’amour d’une vie” et “Quand je regarde dans tes yeux”.



Alors, je me suis réveillé ce matin et j’avais mal au ventre. Dirigé vers le médecin. Vous n’avez pas besoin de prières, de pensées ou de câlins. JE… Publié par Cj Snare le vendredi 9 juillet 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).