Firekeepers Casino 400 au Michigan ⋆ .

Suivant AJ Allmendinger‘s sur l’Indianapolis Road Course, NASCAR va au superspeedway au Michigan. Ainsi, récapitulons ce chaos appelé course de Coupe, le classement de la saison régulière avec trois à jouer et à quoi s’attendre pour NASCAR DFS dans le Firekeepers Casino 400 de ce dimanche.

Écrasez votre repêchage 2021 avec le kit de repêchage Awesemo. Bénéficiez de 33% de réduction aujourd’hui avec le code promo EVERYDOWNBACK.

Une course de pure attrition

Lors de Live Before Lock dimanche dernier, la discussion a porté sur la viabilité des bottés de dégagement dans une course sur route comme l’Indy GP. On a fait valoir que ces acabits de pilotes ne sont jamais des jeux réalistes à moins que l’attrition ne se produise. Il s’avère que l’attrition était au menu du dimanche.

Selon le décompte de Toby Christie, il y a eu 39 incidents impliquant 27 conducteurs différents. Au total, 11 pilotes différents n’ont pas réussi à terminer la course, seuls deux d’entre eux étaient pour des pannes mécaniques.

À vrai dire, la course a été assez propre pour la première moitié de la course sans véritable avertissement. De plus, seuls deux autres drapeaux jaunes ont été agités jusqu’au tour 79 pour des avertissements de débris séparés. Cependant, au 79e tour, la calamité s’est ensuivie alors que le trottoir a commencé à se détériorer au virage six alors que neuf voitures ont été récupérées d’un seul coup. Après un long duo de drapeaux jaune/rouge, la course a commencé au 90e tour lorsqu’un autre incident dans le virage six a rassemblé sept autres voitures.

Éliminer ce virage six et opter plutôt pour le tracé de la Formule 1 éliminerait ce retour en arrière qui affectait à la fois les courses Xfinity et Cup. Les conducteurs étaient déjà mécontents de passer de l’ovale au parcours routier. Ces circonstances tardives pourraient cimenter l’idée de revenir sur l’ovale en 2022. Néanmoins, le retour sur le parcours routier ne serait pas la première fois qu’une piste décide de ne pas écouter la voix des pilotes cette saison.

Photo des séries éliminatoires post-Indy

Ce qui est déconcertant, c’est que ce chaos n’était pas la seule histoire à émerger d’Indianapolis. Au redémarrage final, à deux tours de la fin, Chase Briscoe abandonné Denny Hamlin, après s’être lui-même pénalisé pour avoir coupé un virage. Hamlin et Briscoe s’étaient affrontés de manière assez agressive et le problème s’est arrêté au redémarrage du tour-94.

Briscoe a coupé l’herbe, dans la zone du premier virage, mais n’a pas réussi à gagner de position, il est donc resté en ligne derrière Hamlin. Alors que le duo franchissait les virages huit et neuf, Briscoe a obtenu un klaxon chromé sur le pare-chocs arrière de Hamlin et l’a poussé à l’écart. À un moment donné, au cours de cet enchevêtrement, NASCAR a pénalisé Briscoe et la décision a placé Allmendinger en tête. Il allait remporter la course, donnant à Kaulig Motorsports sa première victoire en Cup Series.

Obtenez un dépôt instantané de 100 % jusqu’à 100 $

Alors qu’une victoire aurait scellé la place de Hamlin en séries éliminatoires, le résultat de dimanche a fait de même. Désormais, il ne reste plus que deux places en séries éliminatoires, actuellement détenues par Kevin Harvic (+95) et Tyler Reddick (+28). Austin DillonLe trou de 15 points de s a presque doublé cette semaine, grâce à l’incident du tour 90. Dillon est maintenant sur le point de rejoindre tous les autres dans les positions 18 à 30 qui doivent gagner ce week-end ou à Daytona afin de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Les collines irlandaises du Michigan

Après deux semaines de course sur route, NASCAR revient à un spectacle familier. Le superspeedway de deux milles du Michigan accueillera l’action de ce week-end dans le seul voyage de NASCAR vers les collines irlandaises. Traditionnellement, le Michigan a accueilli deux événements par an, espacés de quelques mois à peine. Cependant, pour la première fois depuis 1982, le Michigan n’organisera qu’une seule course cette saison. Avec les modifications proposées à l’Auto Club Speedway, la seule autre piste de deux milles du circuit NASCAR, l’événement singulier du calendrier du Michigan est une preuve supplémentaire que la portée du sport est en train de changer.

Selon le Michigan lui-même, ce superspeedway est un site dominant en chevaux-vapeur. La taille et la forme se prêtent aux conducteurs n’ayant jamais besoin de lever l’accélérateur. Ainsi, les meilleurs pilotes dans le meilleur équipement ont tendance à bien performer ici. Cela dit, un pilote « coup de chance » se retrouvant dans le cercle de la victoire n’est pas non plus à exclure. En raison des conditions météorologiques au Michigan de juin à août, les averses parasites sont toujours une menace à Brooklyn, dans le Michigan. Bien que ce ne soit pas souvent, la pluie a raccourci deux courses au cours des six dernières années. Ces deux courses ont vu la stratégie des stands, avec les yeux rivés sur la pluie imminente, fournir des vainqueurs surprises.

Lors de la course de juin 2015, Kurt Busch gagné après l’appel de la course au 138e tour. Ces 18 derniers tours ont vu six pilotes différents mener, dont Kurt Busch qui a mené les six derniers. Plus récemment, lors de l’événement de juin 2018, Clint Bowyer a gagné après avoir pris deux pneus tandis que tout le monde en a attrapé quatre. Après avoir pris la tête sur la route des stands, Bowyer a réussi à retenir son coéquipier Kevin Harvic assez longtemps avant que la pluie ne tombe au 133e tour. La victoire de Bowyer briserait la série de trois victoires consécutives de Kyle Larson au Michigan tout en lançant une séquence actuelle de six victoires consécutives par Ford ici.

Écrasez vos compétitions NFL DFS avec des outils et des données du lecteur DFS #1. Avoir 25% de réduction votre Pass Annuel Awesemo NFL avec code promo BLITZ.

Actuellement, les prévisions semblent prometteuses pour la course de dimanche. Pourtant, les conditions météorologiques peuvent facilement changer, alors assurez-vous de vérifier ce week-end avant de finaliser les listes. Avec seulement 200 tours en jeu pour dimanche, toute réduction des tours pourrait vraiment jouer avec ce à quoi devraient ressembler les alignements DFS.

Michigan DFS

En parlant de files d’attente, avec seulement les 200 tours susmentionnés, ce n’est pas une prise de conscience. Comme dans, ne vous contentez pas de voir 20 tours et de supposer un ou deux dominants. Dans l’édition de cette semaine des feuilles de course, sur la page de données des tours menés, les joueurs DFS peuvent voir comment ces totaux de tours menés se sont décomposés depuis 2013. Dans le double titre de la saison dernière, les deux courses ont vu deux pilotes mener la majorité des tours. . Par coïncidence, ce meilleur pilote dans chaque épreuve était Kevin Harvick – vainqueur de quatre des six dernières épreuves du Michigan. Cependant, si l’on regarde les chiffres de 2019, la course de juin a vu un pilote mener 163/200 tours tandis que quatre pilotes menaient 20 tours ou plus lors de l’événement d’août.

L’année précédente (2018), la course de juin a été raccourcie par la pluie et la course d’août a vu trois pilotes mener 10 % ou plus de la course. Ainsi, tout, de un à quatre, est sur le tableau. Les files d’attente seront vraiment déterminées par les salaires cette semaine. Si les salaires des pilotes se rapprochent de la semaine dernière, alors l’intégration de trois leaders au tour sera à portée de main. D’un autre côté, si les salaires remontent, les joueurs de DFS ne pourront peut-être constituer des listes que de deux.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections NASCAR DFS ? Nous avons beaucoup d’articles, de données, de feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil Awesemo NASCAR DFS.