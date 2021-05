Firestarter de Stephen King: 8 choses rapides que nous savons sur le film Zac Efron

Firestarter sera techniquement le troisième film basé sur le livre de Stephen King

La carrière de Stephen King en tant qu’auteur est liée à Hollywood depuis le début, car des adaptations de ses œuvres se font depuis presque aussi longtemps qu’il publie des livres, et Firestarter fait partie de cette histoire. Le réalisateur Mark L. Lester a présenté l’histoire au grand écran quatre ans après la publication initiale du roman, avec Drew Barrymore, David Keith et George C. Scott dans les rôles principaux. En 2002, une suite a été développée sous forme de mini-série, intitulée Firestarter 2: Rekindled et mettant en vedette Marguerite Moreau, Malcolm McDowell et Dennis Hopper. Cela va probablement sans dire, mais ce nouveau film existera entièrement séparé de ces productions (bien que les cinéastes prennent des notes).