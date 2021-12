Firewatch, Âge Brisé, Lac, Et Plus

Mec, même des années plus tard, Firewatch est toujours un jeu digne d’un fond d’écran. Capture d’écran : Campo Santo

Pour sa dernière mise à jour de l’année, Xbox Game Pass obtient certains des meilleurs jeux d’aventure de mémoire récente, notamment Firewatch et Broken Age. Mais, comme la station de charcuterie la plus étrange que vous apercevrez la semaine prochaine, ils sont associés au jeu le moins cool de ces dernières années : Mortal Kombat 11. Voici tout ce qui arrivera sur Xbox Game Pass dans les prochaines semaines (qui, vraiment, comprend juste deux jours plus tard cette semaine, parce que les jours fériés).

15 décembre

16 décembre

Ben 10 : Power Trip (Cloud, Console, PC)Broken Age (Cloud, Console, PC)Firewatch (Cloud, Console, PC)The Gunk (Cloud, Console, PC)Lake (Cloud, Console, PC)Mortal Kombat 11 ( Cloud, Console, PC)Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console, PC)Race With Ryan (Cloud, Console, PC)Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Console, PC)Transformers: Battlegrounds ( Cloud, console, PC)

Firewatch, un jeu d’aventure délicieusement élégant avec un talent vocal de premier plan, est la tête d’affiche évidente ici. Broken Age de Double Fine, l’une des rares réussites de Kickstarter (en quelque sorte), vaut également le détour, à condition que vous soyez fan de la touche signature de ce studio. Lake, un jeu d’aventure se déroulant dans les années 80, a une ambiance similaire et est idéal pour le type de tarif de faible intensité avec lequel vous voudriez terminer l’année.

Les gens derrière Steamworld sortent The Gunk, un jeu de plateforme qui a suscité un certain buzz avant la sortie. Et personnellement, je vais voir en quoi consiste ce jeu Record of Lodoss War : oui, c’est une bouchée, mais c’est aussi un Metroidvania 2D orienté action, donc je ne peux pas résister.

Bien sûr, le Xbox Game Pass n’est rien d’autre qu’une porte tournante. Les jeux suivants quitteront le service le 31 décembre :

Pro Evolution Soccer 2021 (Cloud, Console)The Little Acre (Cloud, Console)Yakuza 0 (Cloud, Console, PC)Yakuza Kiwami 1 (Cloud, Console, PC)Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console, PC)

Si je ne vous laisse pas une recommandation catégorique d’essayer les jeux Yakuza avant leur départ, Luke pourrait s’envoler jusqu’en Amérique (enfin, quand il y est autorisé), puis remuer le doigt avec colère contre moi, alors, euh, va y jouer. Pour mon profit, BENEFICE. Mais sachez également que chacun dure environ dix mille heures, ce qui signifie que vous n’aurez peut-être pas la chance de terminer avant la fin du mois.

