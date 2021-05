Firhad Hakim Dernières nouvelles aujourd’hui, opération Narada Case Sting: le CBI arrête quatre dirigeants du TMC; les travailleurs du parti se heurtent aux forces de sécurité

Peu de temps après que le Bureau central d’enquête ait procédé aux arrestations, le ministre en chef du Bengale occidental est arrivé au bureau de l’agence Nizam Palace à Calcutta pour exiger la libération des dirigeants du TMC.

Un drame intense s’est produit dans la capitale du Bengale occidental quelques heures après que le Bureau central des enquêtes a arrêté trois dirigeants du Congrès Trinamool au pouvoir et un ancien chef du parti dans le cadre de l’affaire Narada. Les travailleurs de Trinamool se sont rassemblés devant le bureau de la CBI, défiant le verrouillage induit par COVID-19. Le CBI a arrêté Firhad Hakim, Subrata Mukherjee et Madan Mitra ainsi que l’ancien chef du parti Sovan Chatterjee à Kolkata en relation avec l’affaire de corruption Narada ce matin. Alors que la nouvelle de l’arrestation est devenue publique, les travailleurs de TMC ont manifesté devant le bureau du CBI dans la ville tout en soulevant des slogans. Lentement, la foule s’est enflée et certains des manifestants ont commencé à jeter des pierres sur les forces de sécurité gardant le bâtiment de la CBI.

#WATCH | Des manifestants du TMC ont jeté des pierres sur les forces de sécurité au Bengale occidental devant le bureau de la CBI. pic.twitter.com/GxGUZmIQxe – ANI (@ANI) 17 mai 2021

Une vidéo du site montre également les forces centrales chargeant des matraques pour contrôler la foule. Le gouverneur du Bengale occidental, Jagdeep Dhankhar, a pris note de l’incident et a exhorté le gouvernement du Bengale à résoudre la situation de la loi et de l’ordre. «A attiré l’attention de CM Mamata Banerjee sur les incidents d’incendie criminel et d’écaillage de pierres au bureau de la CBI. Pathétique que la police de Kolkata et la police du Bengale occidental ne soient que des spectateurs. Appelez-vous à agir et à rétablir l’ordre public », a déclaré Dhankhar.

Pendant ce temps, la CBI a déclaré aujourd’hui que l’affaire avait été enregistrée sur ordre de la Haute Cour de Calcutta et que quatre arrestations avaient eu lieu aujourd’hui. «Le CBI a arrêté 4 ministres d’alors (2016) – Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, Madan Mitra et Sovhan Chatterjee du gouvernement du Bengale occidental dans l’affaire liée à l’opération de piqûre de Narada. CBI avait enregistré une affaire instantanée le 16 avril 2017, sur ordre de la Haute Cour de Calcutta. Il a été allégué qu’alors des fonctionnaires avaient été filmés alors qu’ils recevaient une gratification illégale de l’opérateur de piqûre », a déclaré RC Joshi, chef de l’information de la CBI.

La CBI a également présenté son acte d’accusation contre les cinq accusés. L’agent de l’IPS SMH Meerza, qui est libéré sous caution, est le cinquième accusé dans cette affaire.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.