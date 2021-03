Firmenich, Symrise, IFF et Givaudan forment FSAC – WWD

Les quatre plus grands fournisseurs de parfums ont formé une organisation commerciale aux États-Unis

Firmenich, Symrise, IFF et Givaudan ont formé le Fragrance Science and Advocacy Council. Selon une déclaration de l’association, il est «voué au développement stratégique de politiques publiques responsables fondées sur la science en réponse à l’évolution rapide du paysage législatif et réglementaire en Amérique du Nord».

L’organisation est présidée par Shawn Blythe, le directeur de l’intégration à l’IFF. Alors que les réglementations devraient changer de forme, Blythe a déclaré qu’une organisation commerciale fondée sur la science deviendrait un incontournable. «L’objectif primordial était un besoin croissant d’un soutien scientifique et technique plus important en matière de politique publique», a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup de bonnes associations professionnelles là-bas, mais nous avons estimé qu’il était vraiment nécessaire d’apporter cette perspective scientifique et technique. L’autre chose, c’était vraiment l’occasion de réunir les quatre plus grands fournisseurs de parfums au monde sous une organisation commerciale américaine.

La défense des ingrédients devrait être une priorité de l’organisation, qui anticipe une réglementation plus stricte autour des ingrédients. « [Forming FSAC] est plus une démarche stratégique et proactive. Si vous revenez à certains des problèmes auxquels nous avons été confrontés au fil des ans, les maisons de parfumerie ont fait de leur mieux pour fournir un soutien technique et scientifique là où cela était nécessaire dans le domaine du plaidoyer », a déclaré Blythe. «Il y a des problèmes d’ingrédients spécifiques derrière la réglementation, et pour défendre une politique publique particulière, nous devons être en mesure d’expliquer notre science, nous devons être en mesure de faire valoir des arguments scientifiques et factuels.»

Compte tenu des entreprises qui l’ont formé, l’ASFC disposera d’un large éventail de ressources pour la défense des ingrédients. «Quand l’EPA [Environmental Protection Agency] commence leur processus d’évaluation des risques à travers la loi Lautenberg, il y aura des ingrédients de parfum spécifiques que nous allons devoir défendre avec des données, et étant les plus grands fabricants, nous allons avoir le plus de ces données », a déclaré Blythe .

Blythe voit d’autres domaines d’intérêt pour le FSAC. «Il existe trois grandes catégories. Il existe une législation qui met l’accent sur le «propre» et, bien sûr, la définition de ce que cela signifie peut varier considérablement. Cela chevauche la transparence, ce qui signifie une divulgation quelconque. Mais parlez-vous de divulgation importante ou de simple divulgation d’ingrédients? Le dernier est la sécurité, c’est là que le FSAC brillera », a déclaré Blythe.

Bien que différents, les domaines de spécialité de l’organisation se chevauchent tous. «Ils ont tous leurs aspects et ne sont pas nécessairement synonymes. Lorsque vous pensez à «propre» ou à la durabilité, ce sont des domaines avec de nombreuses variables. Vous commencez à parler, par exemple, de matériaux naturels par opposition à des matériaux synthétiques. Dans notre cas, nous voulons nous assurer que la discussion se déroule sur une base scientifique », a déclaré Blythe.

Le FSAC prévoit de collaborer étroitement avec d’autres organisations commerciales de l’industrie, telles que l’International Fragrance Association et l’Institut de recherche sur les matériaux de parfumerie.

