Firmino brille dans le Liverpool autoritaire

17/10/2021 à 16h00 CEST

L’attaquant de Liverpool Roberto Firmino a marqué un tour de chapeau lors de la victoire sur Watford (5-0) lors de la neuvième journée de Premier League. C’est la deuxième fois qu’il marque trois buts avec un filet élastique après l’avoir fait pour la première fois contre Arsenal en décembre 2018 et c’est la seule fois où un joueur brésilien signe deux ou plus tours du chapeau dans la compétition britannique.

Le Brésilien, récemment revenu d’une légère blessure musculaire, Il a disputé son premier match en tant que titulaire après avoir participé pendant 20 minutes contre Brentford et Manchester City et l’a célébré avec trois buts qui ont porté son record à quatre buts et une passe décisive en Premier League, ainsi que deux autres buts en Ligue des champions contre Porto, où il a également joué un peu plus de 20 minutes.

3 – Roberto Firmino a marqué le deuxième triplé de sa carrière en Premier League (également contre Arsenal en décembre 2018), devenant ainsi le seul Brésilien à avoir réussi plusieurs triplés dans la compétition. Samba. pic.twitter.com/KsKNQR701M – OptaJoe (@OptaJoe) 16 octobre 2021

L’ex des Hoffenheim est revenu en beauté et a signé le tour de chapeau 41 nombre de joueurs de Liverpool en Premier League. En effet, les Reds sont devenus l’équipe qui l’a réalisé le plus de fois devant Arsenal (40). Depuis son arrivée du football allemand, l’attaquant a ajouté 93 buts et 70 passes décisives en 299 matchs..

Liverpool, autoritaire à l’extérieur

Les hommes de Jürgen Klopp ont remporté une nouvelle victoire à l’extérieur et enchaînent un total de sept en ajoutant trois buts ou plus : 0-5 contre. Watford, 1-5 contre. Porto, 3-3 contre. Brentford, 0-3 contre Norwich, 0-3 contre Leeds United, 0-3 contre. Norwich et 0-3 contre Burnley. C’est sans aucun doute l’une des équipes qui offre les meilleures performances à l’extérieur en ce début de saison 2021/22 en Premier League.

L’équipe rouge a présenté sa candidature au titre après avoir échoué la saison dernière, où a profité des déboires de Leicester City dans la dernière ligne droite pour se hisser à la quatrième place et décrocher un billet pour l’UEFA Champions League. Ceux de Jürgen Klopp font partie des grands favoris avec Chelsea par Thomas Tuchel, Manchester City par Pep Guardiola et Manchester United par Solskjaer.