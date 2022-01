Firmino, Matip et Alisson positifs au covid, victimes à Liverpool

01/02/2022 à 17:50 CET

le brésilien Alisson Becker et Roberto Firmino et le défenseur allemand Joel Matip fIls ont été écartés par Liverpool pour le match contre Chelsea à Stamford Bridge, testés positifs pour le coronavirus.

Le club rouge a officialisé la situation des trois joueurs après le résultat des derniers tests auxquels ils ont été soumis. « Ni Matip, ni Firmino, ni Alisson ne seront dans le match contre Chelsea pour un éventuel résultat de test positif pour le covid-19. Le trio ne sera pas de la partie à Stamford Bridge et maintenant ils sont isolés », indique la note publiée.

Liverpool a également rappelé que l’entraîneur « Jürgen Klopp ne sera pas présent au match après avoir également enregistré un test positif suspect » lors des tests de dimanche. « Tous les autres membres du personnel ont été évalués par la suite et ont reçu des résultats négatifs. »

Ainsi, Liverpool a été touché par de nombreuses pertes et changements dans ses onze. Le gardien irlandais Caoimhin Kelleher a disputé son quatrième match de Premier League pour remplacer Alisson. Ibrahima Konaté et Diogo Jota étaient respectivement les remplaçants de Matip et Firmino.