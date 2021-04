First Bank limite les envois de fonds dans l’offre de bloquer les opportunistes premium kimchi

Compartir

Source: Adobe / Monica

L’une des plus grandes banques commerciales de Corée du Sud, Woori , s’est aligné sur les efforts du gouvernement pour restreindre le flux d’argent à l’étranger dans les achats de crypto-monnaie en imposant des limites aux envois de fonds vers les particuliers et les entreprises basés en Chine.

Woori a été le premier à cligner des yeux après que le gouvernement et les régulateurs financiers ont tenu des pourparlers de crise avec les banquiers à la fin de la semaine dernière. Séoul affirme que les clients d’échange de crypto-monnaie nationaux sud-coréens achètent des crypto-monnaies principalement à des vendeurs basés en Chine, puis échangent ces jetons sur des plates-formes telles que Upbit Oui Bithumb pour profiter de la soi-disant prime du kimchi.

Ce dernier est un phénomène par lequel une demande accrue a fait grimper les prix des échanges intérieurs au-dessus des moyennes mondiales. Au cours des dernières semaines, l’écart est passé à 12% -18% et selon les données de Scolkg, la différence de prix pour le bitcoin (BTC) dans le Plateformes Upbit et Binance Il est actuellement d’environ 6900 $, ce qui signifie qu’il est 12% plus cher d’acheter du BTC en Corée du Sud que dans la plupart des autres pays.

Selon Yonhap et Chosun, Woori exploite actuellement une plate-forme de transfert de fonds rapide avec UnionBank , l’une des plus grandes banques commerciales de Chine. Auparavant, cette plateforme permettait aux clients de Woori de verser 5 000 USD en fiat par jour avec une limite annuelle de 50 000 USD. Mais les nouvelles mesures qui entreront en vigueur immédiatement limiteront les envois de fonds à 10 000 USD par mois.

La plate-forme d’expédition rapide n’oblige pas les clients à se rendre dans les succursales pour transférer de l’argent à l’étranger. Et tandis que Woori continuera à autoriser les envois de fonds à l’étranger de plus de 10000 dollars vers la Chine, les clients devront désormais se rendre dans les succursales et démontrer pourquoi ils doivent effectuer des virements et ne pourront pas utiliser la plate-forme de transfert express pour envoyer ces fonds.

Un porte-parole de la banque aurait déclaré que le nouveau système permettrait aux «employés de vérifier les transactions suspectes» et que «limiter le service de transfert rapide devrait empêcher la plupart des transactions suspectes liées à la crypto-monnaie».

Woori a ajouté que cette décision “filtrerait un nombre important de transactions illégales”.

D’autres banques n’ont pas encore emboîté le pas, mais les limites d’envoi de fonds, en vertu de la réglementation bancaire en vigueur en Corée du Sud, sont imposées entièrement à la discrétion des banques individuelles.

