First Fear The Walking Dead Season 7 Footage met en évidence un problème majeur que la franchise ignore généralement

Et quel est ce problème majeur ? Des bébés qui crient et qui ont faim, bien sûr. La première vidéo de la saison 7 fait suite à la grande nouvelle histoire de Morgan et Grace à partir de la finale de la saison 6, lorsqu’ils ont découvert le désormais orphelin Li’l Morgan, et la situation est une situation à laquelle 99,99% des nouveaux parents peuvent s’identifier avec beaucoup de stress. et aggravation. Fondamentalement, Morgan et Grace essaient d’avoir un sommeil inconfortable au milieu des cris de gazouillis d’un bébé bouleversé, et ce n’est pas comme s’il y avait une pièce super utile à proximité spécialement utilisée pour accumuler du lait maternisé et du lait maternel. Il va donc de soi que Li’l Morgan n’arrêtera jamais de pleurer… jamais. Everrrrr.