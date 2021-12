First Live LP devient leur premier album n°1 aux États-Unis

À la fin de 1964, les garçons de la plage ont été établis comme l’un des meilleurs groupes américains. En moins de trois ans, ils avaient placé pas moins de 17 singles dans le Hot 100 et avaient marqué leur premier numéro 1 en juillet de la même année avec « I Get Around ».

Ils étaient désormais également une attraction internationale, ayant organisé leur premier voyage à l’étranger avec une tournée australienne au début de 1964, et après leur premier itinéraire américain majeur, novembre les a vus au Royaume-Uni pour leur premier voyage promotionnel. La seule chose qui manquait était un album n°1 américain, et qui est arrivé le 5 décembre, sous la forme de leur premier disque live.

Beach Boys Concert a été enregistré principalement le 1er août au Civic Auditorium de Sacramento, dans leur État d’origine, la Californie. Le groupe avait déjà enregistré six albums à cette époque, dont quatre sont devenus disques d’or et un, Little Deuce Coupe de la fin de 1963, a été certifié disque de platine.

Une époque allait bientôt s’achever

En regardant en arrière sur le disque live, c’est un souvenir inestimable d’une époque qui allait bientôt être révolue, car Brian Wilson était sur le point de se retirer des Beach Boys en tournée pour se concentrer sur le travail en studio. En plus de la date de Sacramento, il présentait du matériel d’un spectacle à la fin de 1963 et capture le groupe dans toute son exubérance juvénile.

Leurs propres succès tels que « Fun, Fun, Fun », « Little Deuce Coupe » et « Je me déplace » asseyez-vous à côté d’une sélection intéressante de reprises rock’n’roll, dont le tube de Dion « The Wanderer », Chuck Berry‘s « Johnny B. Goode », et même Bobby « Boris » Pickett and the Crypt Kickers’ 1962 nouveauté Le sommet des charts américains « Monster Mash ».

L’album a succédé au sommet de « People » de Barbra Streisand le 5 décembre 1964 et a été le n ° 1 américain pendant toute la période des fêtes, au cours d’un règne de quatre semaines après le début de la nouvelle année. Mais le groupe ne dépassera jamais le palmarès Billboard avec un album studio, n’atteignant le sommet qu’une fois de plus lorsque la première vague de nostalgie des Beach Boys a frappé en 1974, avec Endless Summer.

