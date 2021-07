First Midwest Bank Trust augmente de près de 4 fois sa participation dans GBTC au deuxième trimestre

La First Midwest Bank Trust Division a déclaré détenir 29 498 actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) au 30 juin, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

La société de services financiers basée à Joliet, dans l’Illinois, a effectué deux lots d’achats, l’un comprenant 20 655 actions et l’autre 8 843 actions de GBTC, conformément au dossier 13F.

La banque avait augmenté ses avoirs de plus de 283 % par rapport au premier trimestre 2021, alors qu’elle détenait 7 693 actions de GBTC fin mars.

Avec 14 milliards de dollars d’actifs sous gestion, la First Midwest Bank Trust Division est la troisième banque indépendante dont le siège est dans l’Illinois qui fournit des services fiduciaires, d’investissement et de banque privée aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements.

