First Mover Asia : Bitcoin chute à 56,5 K$ après un bref rallye ; L’éther tombe également

Mouvements du marché : Bitcoin s’est redressé au début des échanges sur les marchés américains avant de chuter.

Avis du technicien : La baisse à court terme est probable dans la journée de négociation en Asie.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 56 452 $ -4,6%

Éther (ETH) : 4 107 $ -5,1 %

Le marché bouge

Après avoir repris un peu plus tôt dans la journée, le bitcoin a poursuivi sa récente tendance à la baisse. Au moment de la publication, la crypto-monnaie s’échangeait au-dessus de 56 500 $, en baisse de plus de 4% au cours des dernières 24 heures. L’éther a suivi un schéma similaire, se ralliant avant de chuter à environ 4 100 $.

Les marchés des crypto-monnaies et des actions ont initialement augmenté après l’annonce que le président américain Joe Biden avait renommé le président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour un nouveau mandat de quatre ans à la tête de la banque centrale du pays. La spéculation avait été que Biden choisirait Powell ou le gouverneur de la Fed Lael Brainard pour le remplacer.

Certains observateurs du marché voient le support se maintenir à 55 000 $.

« La pression à la baisse sur les principaux actifs cryptographiques comme le bitcoin et l’éther est à prévoir », a écrit le PDG de BitBull Capital, Joe DiPasquale, dans un e-mail à CoinDesk. « Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 50% au cours des 45 derniers jours pour atteindre son plus haut niveau historique. Nous nous attendons à ce que la semaine consolide autour de 55K$ avant de remonter à 60K$ avant la fin du mois. Nous avons vu à plusieurs reprises des prises de bénéfices dans la cryptographie lorsqu’il y a ces montées rapides. «

DiPasquale a ajouté : « La nouvelle de la nomination de Biden de Powell est forte pour la crypto, car les États-Unis n’ont montré aucun signe de resserrement quantitatif ; au lieu de cela, il suffit de réduire progressivement l’assouplissement quantitatif. »

Le point de vue du technicien

Bitcoin a lutté contre une résistance de 60 000 $; Assistance supérieure à 53 000 $

Les acheteurs de Bitcoin (BTC) sont restés actifs au cours du week-end, bien que la hausse ait été limitée autour du niveau de résistance de 60 000 $.

La crypto-monnaie continue de se consolider, avec des retraits limités à un support de 53 000 $.

Les signaux graphiques intrajournaliers sont neutres, suggérant que la perte de vitesse actuelle pourrait se poursuivre pendant la séance de négociation asiatique. Les acheteurs devront défendre un soutien immédiat autour de 55 000 $ et franchir de manière décisive la tendance baissière à court terme afin d’atteindre d’autres objectifs à la hausse.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier approche des niveaux de survente, ce qui pourrait soutenir une reprise des prix similaire à celle qui s’est produite fin septembre. Cependant, les précédentes tentatives infructueuses de maintenir un prix record de près de 69 000 $ sont préoccupantes.

Événements importants

16h15 HKT/SGT (8h15 UTC) : Indice des directeurs d’achats manufacturiers en France (novembre/mensuel)

16h30 HKT/SGT (8h30 UTC) : Indice des directeurs d’achats allemands dans le secteur de la fabrication (novembre/mensuel)

17 h HKT/SGT (9 h UTC) : Indice des directeurs d’achats manufacturiers de la zone euro (novembre/mensuel)

19h HKT/SGT (11h UTC) : Discours de Jonathan Haskell, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre

