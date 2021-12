First Mover Asia : Bitcoin chute après le premier cas américain Omicron

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Les marchés de la crypto ont ouvert en décembre avec des performances mitigées, les traders restant en mode attente.

Avis du technicien : La tendance haussière de BTC est intacte avec une amélioration de la dynamique des prix. L’inconvénient semble être limité autour de la zone de support de 53 000 $ à 55 000 $.

Regardez les derniers épisodes de CoinDesk TV pour des entretiens perspicaces avec des leaders de l’industrie de la cryptographie et des analyses.

Des prix

Bitcoin (BTC): 57 095 $ -0,2%

Éther (ETH): 4 593 $ -1%

Marchés

S&P 500 : 4 513 $ -1,1 %

Moyenne industrielle Dow Jones : 34 022 $ -1,3 %

Nasdaq : 15 254 $ -1,8 %

Or : 1 782 $ + 0,53 %

Le marché bouge

Le bitcoin est brièvement tombé en dessous de 57 000 $ pendant les heures de négociation aux États-Unis mercredi après l’annonce de la nouvelle que les responsables de la santé du pays ont confirmé le premier cas de la nouvelle variante du coronavirus, Omicron, en Californie. Au moment de la publication, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait juste au-dessus de 57 000 $, mais toujours en baisse pour la journée.

La baisse a anéanti les gains antérieurs du bitcoin lorsqu’il est passé au-dessus de 59 000 $ par rapport à un creux d’environ 55 920 $ il y a un jour. Les actions ont également chuté, le S&P 500 chutant de 0,49% mercredi.

Un analyste reste positif quant à l’impact potentiel à long terme d’Omicron sur la cryptographie.

« Alors que la nouvelle variante du coronavirus a suscité des inquiétudes quant à la chute potentielle des prix de la cryptographie, il est également essentiel de noter que les marchés de la cryptographie ont observé une forte croissance tout au long de la [the pandemic] », a déclaré Danny Chong, co-fondateur de Tranchess, un protocole de suivi des actifs basé sur Binance Smart Chain, améliorant le rendement et via un représentant.

Ether a également reculé, tombant à environ 4 575 $ contre 4 782,40 $, selon les données de CoinDesk, mettant ainsi fin à sa séquence de quatre jours de victoires consécutives. En tant qu’actif d’investissement, l’éther a affiché un solide rendement mensuel en novembre, battant le bitcoin et les actifs macro, notamment le S&P 500, l’or et les obligations.

Mais quelques autres jetons blockchain de couche 1 sont restés dans le vert mercredi, notamment polygon (MATIC), terra (LUNA) et solana (SOL).

Le point de vue du technicien

Bitcoin Rangebound entre le support de 55 000 $ et la résistance de 60 000 $

La dynamique des prix du Bitcoin (BTC) s’améliore, ce qui pourrait limiter une nouvelle baisse entre la fourchette de support de 53 000 $ à 55 000 $.

Les acheteurs devront franchir une étape décisive au-dessus de la résistance de 60 000 $ pour atteindre un objectif à la hausse vers le prix record de près de 69 000 $.

Pour l’instant, BTC se négocie dans une fourchette étroite et a été à peu près stable au cours de la semaine dernière. L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier augmente par rapport aux niveaux de survente de la semaine dernière, qui précèdent généralement un rebond des prix.

Le support reste intact compte tenu de la moyenne mobile à 100 jours en pente ascendante. Cela indique une tendance positive à moyen terme, qui pourrait encourager des achats supplémentaires en cas de repli.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) : importations/exportations d’Australie (Oct. MoM)

13h HKT/SGT (5h UTC) : Indice de confiance des consommateurs japonais (novembre)

18h HKT/SGT (10h UTC) : indice des prix à la production d’Eurostat (oct. YoY/MoM)

21h30 HKT/SGT (13h30 UTC) : Le président de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic, s’exprime sur les prix des logements

Art Basel Miami Beach

CoinDesk TV

Au cas où vous l’auriez manqué, voici les épisodes les plus récents de « Premier déménageur » au CoinDesk TV:

L’investisseur en capital-risque Tim Draper sur la cryptographie, la stratégie d’investissement et l’état de l’économie

Les hôtes de « First Mover » se sont entretenus avec l’éminent capital-risqueur Tim Draper pour ses informations sur les marchés de la cryptographie, l’espace en plein essor des jetons non fongibles (NFT), l’état de l’économie et sa stratégie d’investissement. De plus, Witek Radomski, directeur de la technologie de NFT Ecosystem Enjin, a partagé les détails du fonds métaverse de 100 millions de dollars pour Efinity.

Derniers titres

Hashed lève 200 millions de dollars pour des investissements Web 3 : La société de capital-risque sud-coréenne a levé 320 millions de dollars au cours des 12 derniers mois.

Payments Giant Square change de nom pour devenir Block : cette décision permet à l’entreprise de dépasser ses racines en tant qu’entreprise axée sur le service aux vendeurs.

Morgan Stanley voit la réglementation de la crypto-banque arriver plus rapidement que prévu : Les analystes de la banque disent que c’est positif pour les crypto-banques Silvergate et Signature.

Structure lève 20 millions de dollars pour financer le développement d’une application mobile : Polychain Capital a dirigé l’investissement du tour d’amorçage.

AAG Ventures lève 12,5 millions de dollars pour lancer une nouvelle plate-forme d’apprentissage : La société créera également une plate-forme pour créer des guildes à jouer pour gagner.

Lectures plus longues

Le monde que Bitcoin construira

Qui définit les règles du Bitcoin au fur et à mesure que les États-nations et les corps arrivent

L’explicateur crypto d’aujourd’hui : Comment stocker votre Bitcoin

Autres voix : Pourquoi il est sage d’ajouter du bitcoin à un portefeuille d’investissement (L’économiste)