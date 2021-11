First Mover Asia : Bitcoin décline après avoir atteint un record ; L’éther tombe également

Bonjour, Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Bitcoin a dépassé 69 000 $ avant de tomber en dessous de 65 000 $.Avis du technicien : Les graphiques intrajournaliers montrent les premiers signes d’épuisement à la hausse.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 64 626 $Éther (ETH) : 4 613 $

Le marché bouge

Bitcoin a subi un recul en dessous de 65 000 $ au cours des dernières 24 heures, soit une baisse de plus de 4%, après avoir dépassé 69 000 $ pour la première fois de son histoire pendant les heures de négociation aux États-Unis mercredi. L’éther est tombé à environ 4 600 $, soit une baisse d’environ 3 %.

La forte baisse est survenue après l’annonce que China Evergrande Group n’avait pas payé au moins une partie des paiements d’intérêts de ses investisseurs internationaux sur les obligations émises par le géant de l’immobilier, suscitant davantage d’inquiétudes quant à un éventuel défaut de la société.

Le marché a perçu le nouveau prix record au-dessus de 69 000 $ en réaction à l’indice des prix à la consommation américain récemment publié, qui a atteint son plus haut niveau en trois décennies.

Les données collectées par CoinDesk montrent également que le rallye de mercredi n’a pas été soutenu par un fort volume de transactions. Il était inférieur mercredi à ce qu’il était lundi et mardi sur les principaux échanges centralisés.

Comme l’a écrit David Morris de CoinDesk, le promoteur immobilier chinois profondément endetté a été un facteur important pour le marché financier beaucoup plus large, y compris la cryptographie. Avec ses racines en Chine et les inquiétudes concernant les avoirs en dette chinoise de Tether, les investisseurs voudront peut-être regarder la réaction des marchés asiatiques de la cryptographie jeudi.

Le point de vue du technicien

Bitcoin recule d’un niveau record, supporte entre 63 000 $ et 65 000 $

Bitcoin était légèrement inférieur, s’échangeant autour de 65 000 $ au moment de la publication, bien que les acheteurs puissent détenir un support supérieur à 63 000 $ à 65 000 $ dans les heures de négociation asiatiques.

Les graphiques intrajournaliers montrent les premiers signes d’épuisement à la hausse, qui entraînent généralement un bref recul du prix de la BTC. Par exemple, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique sur quatre heures continue de osciller près des niveaux de surachat à court terme.

Pourtant, les signaux d’élan haussier s’améliorent sur le graphique des prix quotidiens pour la première fois depuis le 1er octobre, qui a précédé une remontée des prix de 44 000 $. Cela suggère que les acheteurs pourraient rester actifs en cas de repli.

Deux clôtures quotidiennes consécutives au-dessus d’un plus haut de tous les temps donneraient lieu à d’autres objectifs à la hausse, initialement vers 86 000 $.

Événements importants

Ventes de maisons neuves de l’Association australienne de l’industrie du logement (octobre)

8h30 Hong Kong/Singapour (12h30 UTC) : taux de chômage australien (octobre)

15h00 Hong Kong/Singapour (7h00 UTC) : production manufacturière au Royaume-Uni

