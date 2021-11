First Mover Asia : Bitcoin dérive à la baisse après la mise à niveau de la racine pivotante ; Gouttes d’éther

Bonjour, Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : La mise à niveau très attendue de Taproot de Bitcoin ne produit aucune augmentation de prix notable.

Avis du technicien : La hausse à court terme semble limitée étant donné la perte de la dynamique positive.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 64 514 $ + 0,4 %

Éther (ETH): 4 562 $ -1,7%

Le marché bouge

Bitcoin se négociait à plat après la mise en ligne de Taproot, la plus grande mise à niveau du réseau de la blockchain en quatre ans.

La mise à niveau, qui a pris effet à 5h15, heure universelle coordonnée (1h15 HKT/SGT), avait été suivie de près par les traders et les analystes de crypto-monnaie en tant que facteur de marché de soutien, bien que de nombreux experts aient déclaré à CoinDesk plus tôt ce mois-ci que la phase -in était plus susceptible d’être considéré comme une avancée technologique à long terme qu’un catalyseur de prix à court terme.

L’étape technologique a été célébrée par les passionnés de Bitcoin, avec au moins un site Web pop-up « Taproot.watch » publiant une vidéo commémorative (et quelque peu amusante) pour sonner dans la nouvelle ère de la blockchain.

« Bien que la mise à niveau de Taproot soit généralement une évolution positive, le verdict n’est pas encore rendu si cela apportera une grande amélioration au monde de la blockchain », a écrit le PDG d’Apifiny, Haohan Xu, dans des commentaires envoyés par courrier électronique.

La plus grande crypto-monnaie se négocie principalement dans les 60 000 $ depuis qu’elle a atteint un sommet historique de près de 69 000 $ la semaine dernière. Les chercheurs de l’échange de crypto Kraken ont écrit vendredi que les ordres d’achat se concentrent autour de 62 000 $, alors qu’il semble y avoir des vendeurs intéressés entre 67 000 $ et 69 000 $.

Le point de vue du technicien

Le déclin de Bitcoin pourrait se stabiliser autour de 60 000 $

Le Bitcoin (BTC) a chuté en dessous de 65 000 $, les acheteurs continuant de réaliser des bénéfices. Un support inférieur est vu autour de 60 000 $, ce qui pourrait stabiliser le recul actuel.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique en quatre heures est proche des niveaux de survente, similaire au 27 octobre, qui a précédé une hausse des prix de près de 10 %. Cette fois, cependant, les acheteurs pourraient faire face à une résistance d’environ 65 000 $ étant donné la perte de dynamique haussière cette semaine.

Les indicateurs suggèrent qu’une période de consolidation pourrait persister après l’apparition de signaux d’épuisement à la hausse sur les graphiques la semaine dernière. De plus, une divergence négative sur le RSI quotidien suggère une hausse limitée à court terme.

Le graphique hebdomadaire a montré une amélioration de la dynamique des prix, bien qu’une cassure décisive au-dessus de 69 000 $ doive être confirmée avant de projeter des objectifs à la hausse.

Événements importants

9h30 HKT/SGT (1h30 UTC) : Indice des prix de l’immobilier en Chine (oct.)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : Production industrielle chinoise (oct. YoY)

10h HKT/SGT (2h UTC) : Ventes au détail en Chine (oct. YoY)

12h30 HK/SGT (4h30 UTC) : Production industrielle japonaise (sept. YoY)

18h HK/SGT (10h UTC) Balance commerciale Eurostat (sept.)

Derniers titres

Le gouvernement indien prendra des mesures «progressives» sur la crypto, selon des sources après la réunion du Premier ministre Modi

Le Congrès national indien accuse le BJP dirigé par Modi d’avoir dissimulé la plus grande arnaque au Bitcoin du pays

Le crypto mineur chinois The9 s’étend aux États-Unis avec l’accord Compute North

La SEC rejette la proposition d’ETF Bitcoin Spot de VanEck

Wrap du marché : Bitcoin devrait augmenter lors de la mise à niveau de la racine pivotante

