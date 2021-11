First Mover Asia : Bitcoin entre dans le territoire de la « cupidité extrême » ; Rallye des Altcoins

Bonjour, voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin entre sur le territoire de la « cupidité extrême ».

Avis du technicien : Les acheteurs pourraient revenir sur les baisses de prix lors de la séance de négociation asiatique.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 67 293 $Éther (ETH): 4 745 $

Le marché bouge

Bitcoin était à peu près stable au cours des dernières 24 heures et se négociait à environ 67 300 $ au moment de la publication. La crypto-monnaie n ° 1 par capitalisation boursière a passé la plupart des heures de négociation aux États-Unis mardi entre 63 500 $ et 68 500 $, avec un volume légèrement élevé sur les principaux échanges centralisés.

Les données collectées par CoinDesk montrent que le volume des échanges de bitcoin a augmenté au cours des deux derniers jours, mais il est encore loin du niveau élevé observé pour la dernière fois le 15 octobre. Comme l’a écrit Omkar Godbole de CoinDesk dans sa newsletter US First Mover mardi, un faible volume la remontée des prix est souvent de courte durée.

Pendant ce temps, l’indice Bitcoin Fear & Greed, qui est entré mardi sur le territoire de l’« extrême cupidité », était au plus haut niveau depuis le 21 octobre, qui a précédé une forte baisse du bitcoin. L’indice mesure les émotions du marché : lorsque les investisseurs sont trop gourmands, le marché peut bientôt subir une correction.

Le type de FOMO (peur de manquer) sur le marché actuel se reflète également dans le rallye de plusieurs crypto-monnaies alternatives (altcoins), telles que le loopring (LRC), le livepeer (LPT) et le litecoin (LTC). Selon les analystes, les raisons de ces rallyes sont plus spéculatives que les fondamentaux du marché (notez que les trois jetons partagent des tickers similaires).

« Je ne sais pas s’il existe un catalyseur spécifique pour la récente performance des prix de livepeer », a déclaré l’analyste de recherche Messari Mason Nystrom. Il a souligné que le développement le plus récent sur Livepeer, une plate-forme vidéo open source basée sur Ethereum, était l’acquisition de MistServer, un serveur multimédia en continu, le 19 octobre.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le projet Loopring aiderait GameStop à créer son premier marché de jetons non fongibles (NFT). Daniel Wang, PDG de Loopring, a déclaré « aucun commentaire » sur le ouï-dire GameStop à CoinDesk. Au moment de la publication, GameStop n’avait pas répondu aux demandes de commentaires de CoinDesk.

Le point de vue du technicien

Stands de rallye Bitcoin; pourrait trouver de l’aide à 63K$-65K$

Bitcoin (BTC) renonce à certains gains après avoir atteint un sommet historique de près de 68 500 $ lundi. La crypto-monnaie est surachetée sur les graphiques intrajournaliers, bien qu’un support autour de 63 000 $ à 65 000 $ pourrait stabiliser un recul.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique en quatre heures est le plus suracheté depuis le 20 octobre, qui a précédé une baisse des prix de près de 10 %. Pourtant, les retraits ont été peu profonds au cours des dernières semaines, les acheteurs restant actifs sur les cassures.

La moyenne mobile sur 100 périodes sur le graphique de quatre heures est en pente ascendante, indiquant une force de tendance positive à court terme. Cela signifie que les acheteurs pourraient éventuellement revenir sur les baisses de prix lors de la séance de négociation asiatique.

Événements importants

08h00 Hong Kong/Singapour (12h00 UTC) : Indice européen des prix à la consommation (octobre)

14h30 Hong Kong/Singapour (6h30 UTC) : Indice des prix à la consommation américain (octobre)

14 h 30 Hong Kong/Singapour (6 h 30 UTC) : moyenne des demandes de chômage initiales aux États-Unis sur quatre semaines (semaine du 5 novembre)

17h Hong Kong/Singapour (17h UTC) : conférence Break Point organisée par la Fondation Solana pour rassembler les leaders de la crypto-monnaie.

Derniers titres

Les positions ouvertes sur Ether ‘Calls’ atteignent le million alors que les traders s’empilent sur des options d’exercice plus élevées

Phoenix Technology Consultants, basé aux Émirats arabes unis, passe une commande de 650 millions de dollars de plates-formes minières cryptographiques

Mastercard lance des cartes de paiement cryptées en Asie-Pacifique

Les actions de Coinbase chutent alors que les revenus du troisième trimestre sont bien en deçà des estimations

Circle lance un fonds de capital-risque pour les projets de blockchain à un stade précoce

