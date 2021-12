First Mover Asia: Bitcoin et Ether dégringolent avant la réunion de la Réserve fédérale

(Edité par James Rubin)

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Le bitcoin a chuté alors que la nervosité des investisseurs augmentait face à la prochaine décision de la Fed sur la lutte contre l’inflation.

Avis du technicien : Une panne du BTC pourrait nuire à la tendance à moyen terme malgré les signaux de survente.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 46 963 $ -6,7%

Éther (ETH) : 3 800 $ -8,75 %

Marchés

S&P 500 : 4 668 $ -0,9%

Moyenne industrielle Dow Jones : 35 650 $ -0,8 %

Nasdaq : 15 413 $ -1,3 %

Or : 1 786 $ 0,2 %

Le marché bouge

Le bitcoin a chuté de plus de 7% lundi, la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 4 décembre, car les actions aux États-Unis ont également baissé avant une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale plus tard cette semaine.

La Fed devrait rendre sa décision mercredi sur son accélération pour réduire ses achats d’obligations et signaler qu’elle commencera à augmenter les taux d’intérêt l’année prochaine.

Alors qu’un environnement de taux d’intérêt bas a fait monter en flèche les marchés boursiers et cryptographiques cette année, une hausse des taux et la fin plus rapide des politiques d’argent facile pourraient toutefois faire basculer le marché dans une direction baissière.

L’éther a également fortement chuté lundi, malgré le fait que la crypto-monnaie n ° 2 par capitalisation boursière a précédemment prouvé qu’elle était plus résistante aux vents contraires macro que le bitcoin. Au moment de la publication, l’éther avait baissé d’environ 10 % à un moment donné au cours des dernières 24 heures.

Le graphique des prix de l’éther au bitcoin, un indicateur de la domination du bitcoin par rapport à l’éther, a baissé en conséquence, après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2018.

Selon la société de données de trading crypto Kaiko, le graphique du ratio éther/bitcoin a historiquement servi d’indicateur du sentiment des investisseurs.

« Lorsque le ratio augmente, cela suggère que les investisseurs effectuent une rotation des fonds vers l’ethereum et l’altcoin [alternative cryptocurrencies] marchés, et vice versa », a écrit Kaiko dans sa newsletter lundi. « Depuis fin octobre, le ratio suit une tendance constante à la hausse et a récemment dépassé son plus haut niveau depuis 2018. »

Le point de vue du technicien

Bitcoin baisse, risque de tester un support de 40 000 $

Bitcoin (BTC) reste sous pression car les acheteurs n’ont pas dépassé les 50 000 $ au cours de la semaine dernière.

La crypto-monnaie a baissé d’environ 6% au cours des dernières 24 heures et s’échangeait autour de 47 300 $ au moment de la publication.

Un support immédiat est vu à la moyenne mobile de 200 jours (environ 46 700 $), qui est également le bas d’une fourchette de prix d’une semaine. Compte tenu des signaux de dynamique négatifs, cependant, le bitcoin risque de tomber en dessous du support, ce qui pourrait endommager la tendance à moyen terme.

Pour l’instant, l’indice de force relative (RSI) est le plus survendu depuis mai, ce qui pourrait encourager les achats à court terme. Pourtant, la hausse semble être limitée au niveau de résistance de 50 000 $.

En cas de panne, le prochain niveau de support est estimé à environ 40 000 $, ce qui pourrait stabiliser la baisse.

Événements importants

8 h 30 HGT/SGT (12 h 30 UTC) : conditions commerciales/confiance des entreprises de la National Australia Bank (novembre)

12h30 HGT/SGT (4h30 UTC) : Production industrielle au Japon (oct. YoY/MoM)

18h HGT/SGT (10h UTC) : Production industrielle Eurostat (oct. AA/MoM)

19h HGT/SGT (11h UTC) : Convention européenne de la blockchain

CoinDesk TV

Au cas où vous l’auriez manqué, voici les épisodes les plus récents de « First Mover » sur CoinDesk TV :

Blockchain Unicorn Watch, leçon tirée du piratage de 120 millions de dollars de BadgerDAO et plus

Les hôtes de « First Mover » se sont entretenus avec Jonathan Manzi, PDG de Beyond Protocol, un projet de blockchain axé sur la confiance et la sécurité, après que BadgerDAO a récemment révélé les détails de son piratage pour 120 millions de dollars. First Mover a couvert les informations sur le marché de la cryptographie du directeur de la recherche d’Eaglebrook Advisors, Joe Orsini. De plus, quelles licornes blockchain ont émergé en Amérique du Nord cette année ? L’associé directeur de Blockchain Coinvestors, Matthew Le Merle, a fourni des détails de sa liste.

Derniers titres

Le gouvernement fantôme du Myanmar adopte le Tether comme monnaie officielle : rapport : Le gouvernement d’unité nationale a déclaré via une publication sur Facebook qu’il accepte désormais l’USDT.

La société Metaverse InfiniteWorld entre en bourse dans le cadre d’une fusion SPAC de 700 millions de dollars : L’action fera ses débuts sur le Nasdaq au début de l’année prochaine.

Lancement de la « crypto-monnaie négociée en bourse » de Tezos sur la bourse allemande : Les produits institutionnels Altcoin sont à la hausse alors que les investisseurs regardent au-delà de Bitcoin et Ethereum.

Binance Singapour abandonne les plans de licence crypto dans la ville-État : Binance a déjà mis en place une entité pour un siège social mondial, a déclaré le PDG de la bourse, Changpeng « CZ » Zhao.

UAE Wealth Fund Mubadala investit dans l’écosystème cryptographique : PDG : Le fonds patrimonial n’est plus sceptique à propos de la cryptographie et investit dans la blockchain et d’autres technologies connexes, a déclaré le PDG Khaldoon Al Mubarak.

Lectures plus longues

Les utilisateurs de Chatex demandent au Trésor américain de publier Crypto Frozen by Sanctions : Les clients de détail ont été balayés par des actions visant à punir une entreprise de cryptographie accusée de blanchiment d’argent.

L’explicateur crypto d’aujourd’hui : Qu’est-ce qu’un ETF Bitcoin Futures ?

Autres voix : La montée des schémas de Ponzi de crypto-monnaie : Les escrocs gagnent beaucoup d’argent sur les personnes qui veulent participer à la dernière ruée vers l’or numérique mais ne comprennent pas comment fonctionne la technologie. (L’Atlantique)

Dit et entendu

« Mais les utilisateurs de crypto dans le monde entier pourraient bientôt être confrontés à des difficultés similaires alors que les régulateurs américains, avec leur portée mondiale, tentent de freiner l’utilisation illégale de la crypto-monnaie. Les perspectives pour ces utilisateurs de récupérer leur argent ne sont pas claires, même s’ils sont innocents de tout acte répréhensible. (CoinDesk – Utilisateurs de Chatex)… « Certaines personnes font l’erreur de supposer que les régulateurs sont plus indépendants et impartiaux qu’ils ne le sont en réalité. Si cette année – même la semaine dernière – nous a montré quelque chose, cela devrait être une prise de conscience que les priorités et l’accent peuvent changer, parfois de façon spectaculaire, avec un changement dans l’administration et la haute direction. Le système multi-régulateur réduit les chocs liés à ce risque. (CoinDesk – Matthew Homer)… « Alors vous pensiez que tous les gars qui ont acheté la trempette avant ont juste eu de la chance ? Non, ce n’est jamais aussi facile. (Changpeng Zhao)