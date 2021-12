First Mover Asia: Bitcoin rebondit au-dessus de 50 000 $ au milieu des échanges légers du week-end, les altcoins grimpent plus haut

(Edité par James Rubin)

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Bitcoin est revenu au-dessus de 50 000 $ après que le S&P 500 a atteint un niveau presque record.

Avis du technicien (Note de l’éditeur) : First Mover Asia remplace aujourd’hui la prise de contact habituelle du technicien par la liste annuelle de CoinDesk des personnes les plus influentes dans le domaine de la crypto-monnaie. Le groupe de 50 influenceurs de cette année comprend des développeurs et des entrepreneurs à l’origine des projets qui transforment déjà notre façon de considérer l’argent et notre façon de faire des affaires ; les penseurs essayant de donner un sens à l’industrie émergente rapidement ; et les régulateurs et les politiciens essayant de fixer des limites raisonnables qui protégeront les consommateurs sans entraver les innovations remarquables de la cryptographie. La nature des listes de fin d’année invite au désaccord, parfois à la controverse et souvent à la spéculation. Lisez donc les sélections de CoinDesk avec un œil sur qui vous auriez choisi et qui pourrait figurer sur la liste 2022. Présentation de l’année 2021 la plus influente de CoinDesk : les 50 personnes qui ont défini l’année en crypto.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 50,290 $ +2%

Éther (ETH): 4 158 $ +2,5%

Marchés

S&P 500 : 4 712 $ +0,9%

Moyenne industrielle Dow Jones : 35 970 $ +0,6%

Nasdaq : 15 630 $ +0,7 %

Or : 1 783 $ +0,3 %

Le marché bouge

Bitcoin a récupéré la plupart de ses pertes au cours de la semaine dernière et est remonté au-dessus de 50 000 $ dimanche. Le rebond a suivi deux jours après la clôture du S&P 500 vendredi à un niveau proche de son plus haut historique.

Le volume des échanges sur les principales bourses centralisées est resté faible au cours du week-end, loin du niveau élevé d’il y a une semaine lorsque la plus ancienne crypto-monnaie est tombée à 42 333 $ le 4 décembre. Le volume des échanges modéré indique que la reprise des prix sera moins durable, ce qui signifie que on ne sait toujours pas où se dirigera le bitcoin une fois les marchés ouverts en Asie.

Les prix des crypto-monnaies alternatives ont également augmenté: l’éther, la crypto-monnaie n ° 2 par capitalisation boursière, a dépassé les 4 100 $ dimanche.

Le marché boursier américain s’est redressé vendredi, car la lecture de l’inflation par le département du Travail n’était pas aussi élevée que de nombreux investisseurs l’avaient anticipé, selon CNBC.

Colonne

Présentation de l’année 2021 la plus influente de CoinDesk : les 50 personnes qui ont défini l’année en crypto. (par le personnel de CoinDesk)

Ce fut une année énorme pour la cryptographie : douze mois au cours desquels des thèses de longue date ont été validées et de nombreux concepts de science-fiction sont devenus relativement courants.

Les célébrités ont adopté les NFT (jetons non fongibles) et les DAO (organisations autonomes décentralisées) sont devenues une chose. Le Congrès américain a taxé la crypto (mais l’a acceptée de plus en plus). Et les marchés… eh bien, ils étaient fous.

« Crypto » signifie aujourd’hui plus qu’il y a un an et bien plus qu’il y a dix ans. Elle englobe l’avenir de l’argent, l’avenir de la culture, peut-être l’avenir tel que nous le connaissons.

Le plus influent est la reconnaissance par CoinDesk de ce vaste domaine d’innovation. Les noms suivants ont d’abord été sélectionnés par les lecteurs lors d’un sondage, puis par le personnel au cours de deux séries de réunions (intenses).

Les 10 premiers sont reconnus pour leurs contributions exceptionnelles dans les domaines du développement, de la création d’entreprise, de la réglementation, des jeux, de l’art et de l’investissement. CoinDesk a chargé 10 artistes de créer des portraits de ces influenceurs, avec des NFT des œuvres disponibles sur des plateformes comme SuperRare et Foundation. Jusqu’à 20 % des ventes iront à des œuvres caritatives choisies par les artistes.

Les « 40 honorables » (listés sous le top 10) sont reconnus pour leur travail continu. Nous allons déployer plus de profils et d’interviews au cours de cette semaine.

2021 les plus influents : le Top 10

1. Sam Bankman-Fried, PDG de FTX

Pourquoi: Pour avoir nommé les stades « FTX » et être devenu le vingtième le plus riche et le plus intelligent de la crypto. Lire le profil complet.

2. Roham Gharegozlou, PDG de Dapper Labs

Pourquoi: Pour avoir dirigé le NBA Top Shot et apporté des jetons aux sports (y compris la NFL). Lire le profil complet.

3. Les développeurs Taproot de Bitcoin

Pourquoi: Pour les contributions à la plus grande mise à niveau Bitcoin depuis des années. Lire le profil complet.

4. Jack Mallers, fondateur et PDG de Strike

Pourquoi: Pour son travail au Salvador avec le président Bukele et le développement du Bitcoin Lightning Network. Lire le profil complet.

5. Elon Musk, chef d’entreprise

Pourquoi: Pour son plaidoyer Dogecoin – et montrant les dangers des influenceurs sur les marchés de la cryptographie. Lire le profil complet.

6. Trung Nguyen, PDG d’Axie Infinity

Pourquoi: Pour rendre la crypto amusante et catalyser un mastodonte « jouer pour gagner ». Lire le profil complet.

7. Cynthia Lummis, sénatrice américaine représentant le Wyoming

Pourquoi : pour avoir dirigé le discours pro-bitcoin au Sénat américain. Lire le profil complet.

8. Gary Gensler, président de la Securities and Exchanges Commission des États-Unis

Pourquoi: Pour saisir l’ortie de la régulation crypto. Lire le profil complet.

9. Do Kwon, PDG de Terraform Labs

Pourquoi: Pour ses contributions à Cosmos et au futur multi-chaînes. Lire le profil complet.

10. Katie Haun, associée commanditée chezAndreessen Horowitz

Pourquoi: Pour mener des discussions politiques et des investissements notables. Lire le profil complet.

L’honorable 40

Les personnes suivantes sont reconnues pour leurs contributions continues à l’industrie de la cryptographie.

Tous voyant Sénèque – La direction créative derrière Bored Ape Yacht Club.

Naveen Jain – Il a créé une solution d’identité globale à l’aide d’émojis.

Hacker de polyréseau – Pour nous avoir appris la différence entre « pirater » et « exploiter ».

Roneil Rumburg – Le PDG d’Audius sur la croissance d’un Spotify Web 3 à près de 7 millions d’auditeurs mensuels.

Michael Chaoulov – Une centrale DeFi trouve un équilibre entre la décentralisation et la conformité.

François X. Suarez – Le maire de Miami : « J’ai appris à quel point le réseau d’acteurs de la cryptographie est étendu. »

Camila Russo – Le fondateur de Defiant : « Nous apprenons simplement à quel point les crypto-monnaies puissantes et les contrats intelligents peuvent rallier les gens à l’échelle mondiale. »

Tim Beiko – D’ici 2030, l’économie d’Ethereum sera [at] échelle du « top 10 pays », explique ce développeur d’Ethereum.

Mark Cubain – La crypto « aura le même impact sur les entreprises et les consommateurs qu’Internet, sinon plus ».

Willy Woo – Pour avoir construit un empire médiatique du 21e siècle.

Isaïe Jackson – L’auteur de « Bitcoin & Black America » ​​continue d’inspirer.

Stani Koulechov – Le fondateur d’Aave a dévoilé des idées à venir, notamment une carte de débit et une ligne de mode, pour le marché monétaire décentralisé.

Ryan Selkis – Le PDG de Messari a été une force derrière le réveil politique de la crypto cette année.

Charles Hoskinson – Le fondateur de Cardano a apporté des contrats intelligents à l’un des plus grands « tueurs d’Ethereum » cette année.

André Cronje – 2022 sera-t-elle l’année où Yearn deviendra le « back office du rendement ?

Bois de Gavin – Après le premier lot d’enchères parachain, Polkadot consolidera sa place en tant que blockchain clé de preuve de participation.

Arianna Simpson – Le commandité d’a16z investit dans l’avenir d’Internet, le Web 3.

Paul Ardoino – L’homme de battage médiatique non officiel de Tether est prêt à discuter en ligne avec les critiques du stablecoin.

Vitalik Buterin – Le fondateur d’Ethereum règne toujours sur le réseau blockchain le plus utilisé.

Antonio Juliano – L’échange décentralisé dYdX a été l’un des premiers à expérimenter une solution innovante de couche 2.

Jérémy Allaire – Le PDG de Circle espère mener son entreprise vers une sortie de 4,5 milliards de dollars.

Danny Ryan – Le programmeur de la Fondation Ethereum a pris la tête du hard fork londonien tant attendu.

Michael Saylor – Le PDG de MicroStrategy achètera le creux et le sommet. Il est sur le marché du bitcoin.

Elizabeth Warren – Le sénateur progressiste du Massachusetts a amené la lutte contre la crypto à Washington.

Jérôme Powell – Le président de la Réserve fédérale est probablement l’homme le plus influent de la cryptographie, comme il l’est sur tous les marchés.

Barry Silbert – Le fondateur de Digital Currency Group considère Standard Oil comme une source d’inspiration.

Serey Chea – Le projet Bakong se distingue des autres expériences nationales de monnaie numérique. Chea a donné naissance au moonshot du Cambodge.

Ray Youssef – Le trading de bitcoins peer-to-peer est une force puissante.

Le président Xi Jinping – Lorsque le Parti communiste chinois a interdit l’exploitation minière, cela n’a fait que prouver la résilience du réseau distribué de Bitcoin.

Bitfinex’ed – Certains des soupçons du compte pseudonyme concernant le soutien de Tether ont été justifiés cette année.

Changpeng Zhao – Le PDG de Binance a adopté une approche plus pratique de la réglementation cette année.

Robert Leshner – Le fondateur de Compound s’attend à ce que le pont entre DeFi et la finance traditionnelle se rétrécisse l’année prochaine.

Devin Finzer – OpenSea était récemment évalué à 10 milliards de dollars.

Matt Hall et John Watkinson – Larva Labs, le créateur de CryptoPunk, travaille avec une centrale hollywoodienne pour étendre la marque NFT.

Brian Armstrong – Le PDG de Coinbase a rendu l’échange basé aux États-Unis cette année, dans une cotation directe historique

Jack Dorsey – L’ancien PDG de Twitter et Square, aujourd’hui PDG de Block, construit pour un monde où le bitcoin est la monnaie native d’Internet.

Kristen Smith – Le directeur exécutif de la Blockchain Association est l’un des plus ardents défenseurs de la crypto à Capitol Hill.

Beeple – L’artiste numérique Mike Winkelmann a mis les NFT sous les feux de la rampe.

Anatoli Yakovenko – Solana, un réseau distribué cofondé par Yakovenko, a connu une croissance massive cette année.

Célébrités aléatoires qui ont découvert la crypto – De Paris Hilton à Jimmy Fallon, la crypto a été mise à l’honneur

Événements importants

7 h 50 HKT/SGT (23 h 50 UTC, 12 décembre) : commandes de machines au Japon (octobre AA/MoM)

7 h 50 HKT/SGT (23 h 50 UTC le 12 décembre) : grand indice/perspectives du secteur manufacturier japonais (T4)

7 h 50 HKT/SGT (23 h 50 UTC le 12 décembre) : indice/perspectives non manufacturières du Japon (T4)

15h HKT/SGT (7h UTC) : indice des prix entiers allemand (nov. AA/MoM)

19h HKT/SGT (23h UTC) : European Blockchain Conference (virtuelle)

Derniers titres

Le Premier ministre indien subit un autre piratage sur Twitter ; Un faux tweet a envoyé des bitcoins prometteurs à tous les Indiens : L’attaque a suivi une à l’automne 2020 qui faisait partie d’un piratage généralisé utilisé pour tromper les utilisateurs de médias sociaux afin qu’ils envoient de la crypto-monnaie aux attaquants.

Modi de l’Inde appelle à la norme mondiale de cryptographie : Le Premier ministre a déclaré que les technologies, telles que la cryptographie, devraient renforcer les démocraties et non les miner.

Le régulateur financier sud-africain prévoit des règles de cryptographie pour protéger la population vulnérable : Rapport : Le règlement sera dévoilé au début de 2022 en réponse à deux escroqueries majeures qui ont fraudé les investisseurs de sommes importantes plus tôt cette année.

Jetons ConstitutionDAO (oui, ils négocient toujours) Voir session sauvage avec des liquidations de 9 millions de dollars : Les mouvements du marché ont eu raison des traders longs et courts pariant sur PEOPLE, le jeton natif de ConstitutionDAO basé sur Ethereum.

Bitcoin sous pression, le rendement du Trésor à deux ans atteint un sommet de 21 mois alors que le rapport sur l’inflation américaine se profile : Le précédent rapport de l’IPC publié le mois dernier a fait état d’échanges volatils de bitcoins dans une fourchette de 63 000 $ à 69 000 $.

