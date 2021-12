First Mover Asia : le rallye Bitcoin cale après les commentaires du président de la banque centrale américaine ; L’éther monte

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Bitcoin a chuté suite au commentaire du président de la Fed Powell, tandis que l’éther a gagné plus de parts de marché.

Avis du technicien : Les niveaux de support restent intacts, ce qui pourrait établir une fourchette de négociation étroite entre 55 000 $ et 60 000 $ BTC au cours de la journée de négociation asiatique.

Regardez les derniers épisodes de CoinDesk TV pour des entretiens perspicaces avec des leaders de l’industrie de la cryptographie et des analyses.

Des prix

Bitcoin (BTC): 57 157 $ -1,3%

Éther (ETH) : 4 642 $ +4,4 %

Marchés

S&P 500 : 4 567 $ -1,9%

Moyenne industrielle Dow Jones : 34 483 $ -1,8 %

Nasdaq : 15 537 $ -1,5%

Or : 1 772 $ -0,80 %

Le marché bouge

Le prix du Bitcoin a chuté après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a averti mardi que le risque d’une inflation plus élevée avait « augmenté », signalant que la banque centrale envisagerait d’accélérer la réduction de ses politiques d’achat d’actifs qui ont stimulé les marchés des actifs risqués.

« Une réduction plus rapide de la Fed et une augmentation [interest] les attentes de hausse des taux étaient une mauvaise nouvelle pour le bitcoin », a écrit Edward Moya, analyste de marché principal chez le courtier en devises Oanda, dans un commentaire de marché. « Le bitcoin se négocie plus comme un actif risqué qu’une couverture contre l’inflation. »

D’autre part, l’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a terminé mardi avec sa quatrième journée consécutive de gains, s’échangeant au-dessus de 4 600 $, selon les données de CoinDesk.

« Ethereum est toujours le pari crypto préféré de la plupart des commerçants et il semble qu’il fera une autre course vers 5 000 $ une fois que l’appétit pour le risque reviendra », a ajouté Moya.

La domination croissante d’Ether sur le marché se reflète également sur le graphique ether-bitcoin (ETH/BTC) : le graphique quotidien ETH/BTC sur l’échange cryptographique Binance était en hausse de plus de 5,2%, au moment de la rédaction, selon TradingView.

D’autres jetons associés à la blockchain de couche 1 ont également enregistré des gains mardi, menés par le jeton LUNA de Terra blockchain, qui a enregistré un nouveau prix record.

Lire la suite: La demande d’UST Stablecoin et les incitations DeFi conduisent le LUNA de Terra à un nouveau record historique

Le point de vue du technicien

Bitcoin a baissé en dessous de 58 000 $; Prise en charge entre 53 000 $ et 55 000 $

Les acheteurs de Bitcoin (BTC) n’ont pas réussi à maintenir le rebond des prix de lundi, bien qu’un soutien d’environ 53 000 $ à 55 000 $ pourrait stabiliser le recul actuel.

La crypto-monnaie a baissé d’environ 2% au cours des dernières 24 heures et est à peu près stable au cours de la semaine dernière.

La moyenne mobile sur 100 jours en pente descendante sur le graphique de quatre heures indique une tendance à la baisse à court terme. Cela signifie que les acheteurs ont constamment pris des bénéfices sur les rallyes au cours du mois dernier.

Récemment, le niveau de résistance de 60 000 $ a été un obstacle majeur pour les acheteurs malgré les lectures survendues sur les graphiques. Jusqu’à présent, les niveaux de support restent intacts, ce qui pourrait établir une fourchette de négociation serrée entre 55 000 $ et 60 000 $ le jour de la bourse asiatique. BTC s’échangeait autour de 57 800 $ au moment de la publication.

Événements importants

8h30 HKT/SGT (12h30 UTC) : indice des directeurs d’achat de Jibun Bank Manufacturing (nov.)

8 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) : produit intérieur brut australien (T3/YoY/QoQ)

9h45 HKT/SGT (1h45 UTC) : indice des directeurs d’achat de Caixin China (nov.)

15h HKT/SGT (7h UTC) : Ventes au détail en Allemagne (oct. YoY/MoM)

CoinDesk TV

Au cas où vous l’auriez manqué, voici les épisodes les plus récents de « Premier déménageur » au CoinDesk TV :

Le plan de Jack Dorsey après sa démission en tant que PDG de Twitter, Hedera Hashgraph PDG sur le règlement intercontinental en temps réel à l’aide de Stablecoins

Les hôtes de «First Mover» se sont entretenus avec la directrice exécutive de la Blockchain Association, Kristin Smith, alors que son organisation levait 4 millions de dollars pour étendre sa présence à Capitol Hill. Le responsable des actifs numériques de WisdomTree, Jason Guthrie, a partagé son point de vue sur les marchés de la cryptographie alors que le « biais d’appel de vente » de bitcoin de six mois est devenu baissier pour la première fois depuis mai. De plus, le cofondateur et PDG de Hedera Hashgraph, Mance Harmon, a expliqué le nouveau partenariat avec la banque sud-coréenne Shihan et la multinationale Standard Bank sur les pièces stables.

Derniers titres

Borderless Capital lance un fonds de 500 millions de dollars axé sur Algorand

Le ministre indien des Finances déclare surveiller les publicités cryptographiques ; Interdiction de ne pas peser

A16z mène une ronde de 28 millions de dollars pour le poisson de fer de la confidentialité

Avalanche, les jetons de couche 1 ont grimpé en flèche en novembre alors que les frais Ethereum conduisaient à la compétition

Kleiman c. Wright : les délibérations du jury se poursuivent au cours de la deuxième semaine

Lectures plus longues

L’avenir de l’argent : une histoire : La comptabilité définit la civilisation depuis des siècles. Et, maintenant grâce à la crypto, nous allons voir la comptabilité 3.0. Cet essai fait partie de la Future of Money Week de CoinDesk.

Qui définit les règles du Bitcoin au fur et à mesure que les États-nations et les corps interviennent : une petite équipe de développeurs principaux peut-elle protéger l’intégrité de Bitcoin maintenant qu’il s’agit d’une question de pertinence géopolitique ?

L’explicateur crypto d’aujourd’hui : Le Bitcoin est-il légal ?