First Mover Asia : le rallye de la crypto s’effondre au milieu de préoccupations inflationnistes généralisées

(Edité par James Rubin)

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Le rallye de secours de Bitcoin semble être temporaire, après que les principales banques centrales ont annoncé leur intention de lutter contre la forte inflation

Avis du technicien : Bitcoin pourrait voir un bref rebond des prix, bien que les vendeurs gardent le contrôle.

Regardez les derniers épisodes de CoinDesk TV pour des entretiens perspicaces avec des leaders de l’industrie de la cryptographie et des analyses.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 47 683 $ -2,3%

Éther (ETH) : 3 981 $ -1,54%

Marchés

S&P 500 : 4 668 $ -0,8 %

Moyenne industrielle Dow Jones : 35 896 $ -0,08%

Nasdaq : 15 180 $ -2,4%

Or : 1 798 $ +1%

Le marché bouge

Le « rassemblement de secours » de Bitcoin après que les responsables de la Réserve fédérale américaine ont approuvé l’accélération de son plan de retrait des efforts de relance en cas de pandémie a semblé être de courte durée, la plus ancienne crypto-monnaie étant tombée en dessous de 48 000 $ jeudi.

Cette baisse est survenue après la chute des principaux indices boursiers américains dans le cadre des plans des principales banques centrales européennes pour lutter contre une inflation élevée. Le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite à forte technicité ont baissé, le Nasdaq de plus de 2%.

« Bitcoins et [Big Tech] sont punis aujourd’hui alors que les investisseurs réaffectent certains de leurs paris risqués les plus rentables », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché des Amériques chez OANDA, dans sa newsletter. « L’espace crypto connaît beaucoup de repositionnements et cela entraîne une pression de vente indésirable, mais les perspectives à moyen et long terme restent fermement en place. »

Le volume des transactions au comptant de Bitcoin sur les principales bourses centralisées était également faible jeudi.

Les crypto-monnaies alternatives ont également chuté. L’éther est de nouveau tombé en dessous de 4 000 $ et les plus grands gagnants d’hier, notamment Solana et avalanche, étaient également dans le rouge au moment de la publication.

Le point de vue du technicien

Bitcoin survendu près de 46 000 $ d’assistance ; Résistance à 55K$

Bitcoin (BTC) continue de maintenir un support supérieur à 46 000 $, ce qui est proche de sa moyenne mobile sur 200 jours. La crypto-monnaie pourrait voir un bref rebond du prix vers 55 000 $ si les acheteurs réagissent aux signaux de survente sur les graphiques.

La dynamique des prix commence à devenir positive sur le graphique journalier pour la première fois depuis octobre, qui a précédé une reprise des prix. Cette fois, cependant, la tendance haussière ralentit sur le graphique hebdomadaire, ce qui signifie que la hausse pourrait être limitée au-delà de 55 000 $ à 60 000 $.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est le plus survendu depuis fin septembre, bien que les achats aient été faibles par rapport aux signaux RSI précédents.

Événements importants

12 h HGT/SGT (8 h UTC) : confiance des entreprises néo-zélandaises (décembre)

12 h HGT/SGT (3 h UTC) : déclaration de politique de la Banque du Japon

15 h HGT/SGT (7 h UTC) : ventes au détail au Royaume-Uni hors carburant (nov. AA/MoM)

CoinDesk TV

Au cas où vous l’auriez manqué, voici les épisodes les plus récents de « First Mover » sur CoinDesk TV :

AccuWeather s’associe à Chainlink pour appliquer des données météorologiques sur Blockchain, l’interdiction de crypto de l’État de l’Inde et plus encore

Les hôtes de « First Mover » se sont entretenus avec Paul Lentz, vice-président principal du développement commercial chez Accuweather, au sujet de la collaboration de la société avec Chainlink pour appliquer les données météorologiques sur la blockchain. Le cofondateur et directeur de l’exploitation de WazirX, Siddharth Menon, a partagé une analyse du marché de la cryptographie et discuté de l’état de la réglementation indienne de la cryptographie. De plus, Nikhilesh De, rédacteur en chef de CoinDesk pour la politique et la réglementation mondiales, a fait la lumière sur les actualités réglementaires pertinentes.

Derniers titres

La Banque centrale française achève la première étape de ses expérimentations CBDC : La dernière étape de la première tranche d’expérimentations consistait en l’émission d’une obligation numérique sur une blockchain avec règlement en CBDC.

Melania Trump présente des plans NFT ; « Cobalt Blue Eyes » captive Crypto Twitter : L’ancienne première dame fait don d’une partie du produit de sa première vente pour aider les enfants placés en famille d’accueil.

Le plus grand échange cryptographique de l’Inde a vu son volume d’échanges bondir de 17 fois en 2021 : L’adoption de la cryptographie est en plein essor dans les zones semi-urbaines et rurales de l’Inde malgré une impasse réglementaire persistante.

NBA Top Shot Maker Dapper Labs s’engage à 80 millions de dollars pour les acquisitions de startups : Dapper a déjà acheté une « jeune entreprise décousue » mais ne dirait pas laquelle.

8 tendances qui façonneront l’exploitation minière de Bitcoin en 2022 : La première enquête de fin d’année de CoinDesk sur les mineurs de cryptographie révèle une entreprise compétitive mais mature avec un potentiel d’accélération de l’activité de fusion.

Lectures plus longues

Web 3 est plus que du plaisir et des jeux ; C’est pour le travail : Internet est le lieu où se forme la culture. Comment le rendre le plus sécurisé possible ?

L’explicateur crypto d’aujourd’hui : Un guide cryptographique du métaverse

Autres voix : Des discussions secrètes montrent comment Cybergang est devenu une centrale de ransomware : Alors que l’industrie des ransomwares explosait, une entreprise russophone appelée DarkSide offrait aux escrocs informatiques potentiels non seulement les outils, mais également le support client. Nous avons eu un aperçu de l’intérieur. (Le New York Times)

Dit et entendu

« Malgré la récente correction de 39% de Bitcoin, le nombre d’adresses avec un solde non nul continue d’atteindre des sommets historiques. De plus, depuis le sommet historique de 69 000 $, l’ETF Canadian Bitcoin Purpose a ajouté 6 341 BTC aux actifs sous gestion, ce qui représente une augmentation de 26,2 % des avoirs en pièces. Cela suggère que l’intérêt institutionnel prévaut à ces prix et que les baleines achètent de l’approvisionnement en bitcoins pendant cette correction. » (Analyste de GlobalBlock Marcus Sotiriou/CoinDesk) … » Le travail à distance nécessite un ensemble d’outils de communication, de partage d’informations et de gestion de projet, mais nous voyons déjà les conséquences désastreuses de ces outils en ce qui concerne la confidentialité individuelle et la sécurité organisationnelle – qui se chevauchent. (David Chaum, cryptographie légendaire, défenseur de la vie privée/CoinDesk) … « Leur prix peut varier considérablement et [bitcoins] pourrait théoriquement ou pratiquement tomber à zéro », a-t-il déclaré à la BBC. (Banque d’Angleterre sous-gouverneur Sir Jon Cunliffe/The Guardian)