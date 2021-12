First Mover Asia : marchés en mode attente ; Bitcoin oscille autour de 57 000 $

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Bitcoin a peu bougé, tandis que la « prime d’attache » a baissé à l’approche de l’échéance de Huobi.

Avis du technicien : La dynamique à long terme commence à s’estomper, ce qui pourrait limiter les gains de prix ce mois-ci. Pour l’instant, BTC détient un support supérieur à 53 000 $.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 56 604 $ -1%

Éther (ETH) : 4 536 $ -1,1 %

Marchés

S&P 500 : 4 577 $ +1,4 %

Moyenne industrielle Dow Jones : 34 639 $ +1,8 %

Nasdaq : 15 381 $ +0,8%

Or : 1 768 $ +0,7%

Le marché bouge

Le bitcoin est resté autour de 57 000 $ jeudi alors que le marché est resté en mode attente. Le volume de transactions quotidiennes de la plus ancienne crypto-monnaie sur les échanges centralisés a également diminué.

Les données compilées par CoinDesk montrent que le volume des échanges de bitcoins sur 11 principales bourses centralisées a baissé il y a un jour et était bien inférieur à celui d’il y a une semaine. L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a légèrement baissé mais est resté dans la fourchette de 4 500 $ à 4 600 $.

Pendant ce temps, le prix de la paire USDT/CNY (attache/yuan chinois) a chuté en décembre, à l’approche de la date limite pour Huobi, un échange cryptographique populaire parmi les investisseurs chinois, pour fermer les comptes de ses utilisateurs existants en Chine continentale. Au milieu de la dernière interdiction de la Chine sur le commerce et l’exploitation de crypto, Huobi a annoncé qu’elle supprimerait tous les comptes de Chine continentale d’ici la fin de cette année.

Comme l’a mentionné un précédent Asia First Mover, le marché chinois a lentement rebondi après l’interdiction du commerce de cryptographie du pays en septembre, les prix cotés de l’attache en yuan sur le marché de gré à gré (OTC) se remettant d’une forte remise.

Dans des conditions de marché normales, le prix de l’attache exprimé en yuan devrait correspondre à celui du taux de change du dollar américain avec la devise asiatique, mais l’attache s’était négociée avec une décote importante depuis l’interdiction de la Chine et est devenue négative (jusqu’à moins 5,31% hier) à nouveau après une brève récupération, selon les données de feixiaohao.

Le point de vue du technicien

Bitcoin lutte près de la résistance ; Soutien à 53 000 $

Bitcoin (BTC) continue de se stabiliser au-dessus du niveau de support de 53 000 $ après la baisse du mois dernier.

Cependant, il semble y avoir une impasse entre les acheteurs et les vendeurs car la crypto-monnaie est à peu près stable au cours des dernières 24 heures. La résistance est d’environ 60 000 $, ce qui a plafonné les mouvements haussiers au cours de la semaine dernière.

BTC se négociait à environ 56 000 $ au moment de la publication et est en baisse d’environ 4% au cours de la semaine dernière.

La tendance baissière à court terme du BTC est définie par une série de prix plus élevés depuis le 10 novembre, comme le montre le graphique ci-dessus. Récemment, des signaux de survente sont apparus sur les graphiques, ce qui pourrait encourager les achats à court terme à partir du niveau de support de 53,00 $. Une cassure décisive au-dessus de 60 000 $ inverserait la tendance baissière à court terme.

Pourtant, il existe une forte résistance aux frais généraux entre 60 000 $ et 65 000 $, ce qui pourrait limiter les gains de prix ce mois-ci.

