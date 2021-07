First Solar prévoit une unité de fabrication solaire de 684 millions de dollars au Tamil Nadu

in

Pour accélérer la fabrication nationale, le Cabinet de l’Union a déjà approuvé l’introduction d’un programme d’incitations liées à la production (PLI) dans 10 secteurs clés, dans le cadre duquel 4 500 crores de roupies ont été réservés aux fabricants indiens de modules solaires pour une période de cinq ans.

La société solaire américaine First Solar a annoncé vendredi son intention d’investir 684 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de modules de 3 300 mégawatts (MW) dans le Tamil Nadu.

« L’Inde est un marché intrinsèquement durable, soutenu par une économie croissante et un appétit pour l’énergie, avec un objectif bien défini qui nécessitera le déploiement de plus de 25 000 MW d’énergie solaire chaque année au cours des neuf prochaines années », a déclaré Mark Widmar, directeur général. officier, First Solar.

Si elle reçoit des incitations du Centre, l’installation devrait commencer ses activités au second semestre 2023, a indiqué la société.

First Solar n’a pas précisé le régime en vertu duquel il attend des incitations.

Pour accélérer la fabrication nationale, le Cabinet de l’Union a déjà approuvé l’introduction d’un programme d’incitations liées à la production (PLI) dans 10 secteurs clés, dans le cadre duquel 4 500 crores de roupies ont été réservés aux fabricants indiens de modules solaires pour une période de cinq ans.

Les développeurs nationaux ont préféré importer des équipements moins chers, principalement de Chine, pour construire des centrales solaires dans le pays. Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25 % sur les importations d’énergie solaire en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, qui a été prolongé jusqu’en juillet 2021 à un taux de 15 %. Dès le début de l’exercice 23, les importations de modules solaires seront assujetties à un droit de douane de base de 40 %.

Premier Energies, basé à Hyderabad, a récemment déclaré qu’il avait l’intention d’investir environ 1 200 crores de roupies au cours des deux prochaines années pour étendre sa capacité de fabrication de modules solaires et de cellules et l’unité prévue sera considérée pour soumissionner pour des incitations dans le cadre du programme PLI.

Vikram Solar, dont le siège est à Kolkata, a également déclaré qu’il prévoyait “d’ajouter 3 000 MW supplémentaires de capacité de fabrication intégrée de modules, de cellules et de plaquettes au cours des cinq prochaines années”, ce qui pourrait être envisagé pour le PLI après “des délibérations critiques sur les principes du programme”.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.