First Space Jam: Une nouvelle bande-annonce héritée montre LeBron James en train de le mélanger avec les Looney Tunes et d’innombrables personnages de Warner Bros.

Certains se moquaient de l’idée d’une suite de Space Jam, mais il y avait aussi ces vrais croyants qui pensaient que l’idée n’attendait que le bon moment pour se concrétiser. Apparemment, c’était 25 ans après que Michael Jordan a frappé pour la première fois sur le court du cinéma, alors que Space Jam: A New Legacy est prêt à ramener le basket-ball avec les Looney Tunes. Cette fois, les choses sont un peu différentes, car l’icône de la NBA LeBron James est le MVP enrôlé, et les enjeux sont un peu plus élevés. Et non seulement James se mélange avec Looney Tunes, mais il croise le chemin de toutes sortes de personnages de Warner Bros.