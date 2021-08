« First Williams souligne sans doute la plus grande réussite »

in

George Russell estime que ses premiers points avec Williams étaient « sans doute la plus grande réussite » que ses tout premiers points en F1, marqués avec Mercedes en 2020.

Signé avec Williams en 2019, le chemin vers le top dix a été long et difficile, mais Russell l’a finalement réalisé au Grand Prix de Hongrie.

Un dimanche après-midi où Williams a profité du chaos qui les attendait, Russell a ramené sa FW43B à la huitième place avec son coéquipier Nicholas Latifi P7.

Russell était en larmes ce jour-là et se trouve toujours émerveillé par la réalisation.

“Je suis un peu perdu pour les mots”, a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport. « Mon dernier relais a probablement été le meilleur de ma carrière. Je me suis battu comme un fou pour garder [Daniel] Ricciardo et [Max] Verstappen derrière moi.

« Après une période de difficultés, trois ans et demi pour l’équipe et deux ans et demi pour moi, je suis juste content pour chacun d’entre eux.

Les points de Budapest n’étaient pas les premiers de Russell en tant que pilote de Formule 1, le Britannique ayant marqué lors du Grand Prix de Sakhir l’année dernière alors qu’il courait pour Mercedes.

Appelé pour remplacer Lewis Hamilton après avoir été testé positif pour Covid-19, Russell aurait pu remporter le grand prix s’il n’y avait pas eu une journée d’arrêts aux stands bâclés de Mercedes. Il a terminé P9.

Lorsqu’on lui a demandé si les points Williams étaient plus précieux que ses trois avec Mercedes, il répond que si les points Mercedes ont été marqués dans une situation difficile, une première sortie avec l’équipe, ses quatre avec Williams sont le plus gros succès.

“Ce [Sakhir 2020] c’était quand j’ai été jeté dans le grand bain », a-t-il déclaré. « Les circonstances étaient incroyablement difficiles. Mais je savais que j’avais la voiture pour faire quelque chose de bien. Dans ma tête, j’y ai tout de suite cru.

« Maintenant, je sais que nous devons tout bien faire, et même alors, les points sont un peu hors de portée. Cela ressemble à une victoire. Les points avec Williams sont sans doute la plus grande réussite.

Ensemble, tout le monde accomplit plus. ÉQUIPE💙 pic.twitter.com/jZx3drkhBC – Williams Racing (@WilliamsRacing) 2 août 2021

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Comme il s’agit du seul top dix de Russell avec Williams en deux ans et demi, cela soulève la question : Williams a-t-il fait une erreur avec sa philosophie de conception ?

La FW43B, comme son prédécesseur, est une voiture connue pour avoir une petite fenêtre de fonctionnement et lorsque le vent souffle, tout va horriblement mal. La voiture n’aime pas non plus la circulation.

Lorsqu’on lui a demandé si Williams avait fait une erreur, Russell a répondu : « Qu’est-ce qui est bien, qu’est-ce qui ne va pas ? Si nous étions allés dans une direction légèrement différente, cela nous aurait coûté un peu de vitesse en qualifications. Exemple Silverstone : Nous nous sommes qualifiés pour la huitième place sur la grille. Après le premier tour, j’étais dixième.

« Si nous avions évolué dans l’autre sens, nous aurions terminé douzième aux qualifications et peut-être onzième après le départ. Donc une position derrière. En tant que conducteur, vous voulez une voiture qui ne vous fera pas paraître stupide. Vous en voulez un qui est facile à conduire. Celui qui n’encourage pas l’échec.

« Pour le moment, nous avons une voiture qui fait des erreurs très facilement. Il est très facile de bloquer les roues. Vous ne voulez pas ça en tant que conducteur. Mais si c’est rapide, tu l’acceptes. Nous avons fait un grand pas dans la performance.