FirstGroup annonce la vente de son service de bus Greyhound aux États-Unis pour 125 millions de livres sterling – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

FirstGroup se concentre maintenant sur la transformation en une opération axée sur le Royaume-Uni, selon le président David Martin.

Dans l’intention de se concentrer pleinement sur les activités au Royaume-Uni, FirstGroup a annoncé la vente de son service de bus Greyhound aux États-Unis, alors que son service de train Lumo effectuait son voyage inaugural de Londres à l’Écosse.

L’opérateur allemand FlixMobility acquerrait l’entreprise nord-américaine d’autocars interurbains établie de longue date pour 172 millions de dollars (125 millions de livres sterling), dans le cadre d’un accord qui verra FirstGroup conserver temporairement les dépôts et les terminaux, ainsi que les engagements de retraite – en déchargeant en fait Greyhound pour un net perte de 19 millions de dollars.

Les bénéfices de ses récentes ventes de ses activités de bus First Transit et First Student aux États-Unis, après avoir décidé de se retirer du marché nord-américain, compenseraient les pertes, selon un communiqué officiel de FirstGroup.

Sans exclure une nouvelle expansion internationale, en particulier en Europe, cependant, le président et directeur général par intérim, David Martin, a déclaré que FirstGroup se transformait désormais en un groupe axé sur le Royaume-Uni.

Il a dit l’accord avec Flix:

« réalise une valeur appropriée pour les opérations de Greyhound et s’assure que les passifs hérités de Greyhound sont correctement gérés » et « complète la stratégie de rationalisation du portefeuille qui a recentré FirstGroup sur ses principales activités de transport public au Royaume-Uni ».

En tant que deuxième opérateur de bus britannique en dehors de Londres, FirstGroup exploite quatre des réseaux ferroviaires du Royaume-Uni – GWR, Avanti, South Western et TransPennine – ainsi que Hull Trains et maintenant Lumo, un service à accès ouvert sur la ligne principale de la côte est.

Lumo proposera un service à une classe avec des arrêts limités entre Londres et Édimbourg. Lors d’un trajet inaugural le 21 octobre, il a dévoilé ses nouveaux trains Hitachi, avec des services de passagers commençant lundi, promettant des tarifs moins chers dans des sièges avec plus d’espace pour les jambes, le Wi-Fi et les tables.

La plupart des billets seront vendus à l’avance, entièrement numériquement – avec des billets sans rendez-vous au même prix que les trains LNER sous contrat avec le gouvernement, actuellement de 170 £ pour un aller simple entre les deux capitales.

La directrice générale de Lumo, Helen Wylde, a déclaré que cela marquait la « fin de la première classe … donc pas seulement une poignée de personnes voyagent confortablement » tout en parlant à la gare de King’s Cross à Londres. Elle a déclaré que les ventes anticipées de billets avaient été « au-dessus des attentes », en particulier pour les week-ends.

Dans le cadre d’une licence d’accès libre de 10 ans, Lumo exploitera à terme cinq trains Londres-Édimbourg par jour dans chaque sens, promettant de prendre une part de marché aux compagnies aériennes plutôt qu’au concurrent public LNER.

Le responsable ferroviaire de FirstGroup, Steve Montgomery, a déclaré :

« Nous avons investi plus de 100 millions de livres sterling pour garantir que Lumo se démarque et encourage les gens à choisir le train plutôt que l’avion pour les trajets entre les deux capitales. C’est un moment important pour l’industrie car nous encourageons davantage de personnes à revenir sur le réseau ferroviaire. »

Pour de nombreux voyageurs, le coût des voyages en train a par ailleurs considérablement augmenté, avec l’augmentation obligatoire de 2,6% au-dessus de l’inflation en mars, tandis que sur les réseaux ferroviaires sous contrat avec le gouvernement, moins de tarifs anticipés moins chers sont désormais souvent disponibles pour les consommateurs. Montgomery a dit :

« La disponibilité des billets à l’avance, pour ses opérateurs tels que GWR et Avanti, avait été affectée par la fluctuation de la capacité et plusieurs changements d’horaire pendant la pandémie, limitant la capacité des opérateurs ferroviaires à vendre des services à l’avance. »