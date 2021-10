S’exprimant devant le Commons Transport Committee, des représentants de la Road Haulage Association et de la British Vehicle Rental and Leasing Association ont affirmé qu’un droit de circulation serait presque « inévitable ». Le directeur de l’association, Toby Poston, a déclaré : « Plus on le quitte, plus les gens vont s’habituer à avoir des transports très économiques s’ils utilisent des véhicules électriques.

« Alors que de plus en plus de gens adoptent les VZE [zero-emission vehicles], ils devraient payer leur chemin.

« Plus on le laisse longtemps, plus les gens vont s’habituer à avoir des transports à très bas prix s’ils utilisent des véhicules électriques. »

Duncan Buchanan, le directeur des politiques de la Road Haulage Association, a exprimé son soutien à cette décision, mais a ajouté que les conducteurs de poids lourds devraient être exemptés même s’ils continuent de fonctionner aux combustibles fossiles.

« Rester simple sera le moyen le plus efficace de le faire fonctionner », a-t-il déclaré.

M. Buchanan a ajouté: « Nous pensons que cela devrait être net zéro pour nos membres.

« Ils paient plus qu’assez d’impôts que n’importe où ailleurs en Europe.

« Nous ne voulons pas qu’ils soient ‘doubles’ avec la taxe sur les usagers de la route, ainsi que les taxes sur le carburant. »

Les commentaires interviennent après que le Trésor a publié un nouvel examen de la stratégie zéro net du Premier ministre.

Selon un récent sondage réalisé pour la Social Market Foundation, une pluralité de Britanniques, 38 %, soutiennent l’introduction de la tarification routière comme alternative aux taxes actuelles.

Seulement 26 pour cent ont exprimé leur opposition aux propositions.

On pense que d’autres taxes pourraient devoir être augmentées si le gouvernement ne poursuit pas la ligne de tarification routière.

Le Tony Blair Institute for Global Change a suggéré que l’impôt sur le revenu pourrait être augmenté jusqu’à 6 pour cent à moins que la tarification routière ne soit introduite au cours des cinq prochaines années.