Paiements et marchands

Fiserv s’intègre à NYDIG pour permettre aux clients de gérer Bitcoin directement dans les comptes bancaires

Fiserv, Inc. (NASDAQ : FISV) a annoncé son intégration avec le fournisseur de services Bitcoin NYDIG qui permettra aux banques et aux coopératives de crédit de répondre à l’intérêt croissant du grand public pour le bitcoin, d’élargir leur clientèle et d’augmenter les opportunités de revenus autres que d’intérêts.

Le fournisseur de solutions technologiques de paiement et de services financiers avait 74,84 milliards d’actifs au 31 mars 2021.

Cette intégration, annoncée cette semaine, signifie que les clients peuvent gérer les transactions bitcoin directement dans leurs comptes bancaires, leur offrant un moyen facile d’acheter, de vendre et de détenir des BTC via leurs institutions financières de confiance. Ce partenariat avec Fiserv, Robert Gutmann, co-fondateur et PDG de NYDIG, a déclaré :

« Représente un bond en avant pour apporter des transactions bitcoin intégrées aux institutions de toutes tailles, les positionnant pour répondre à la demande et à l’intérêt croissants de leurs clients. »

En plus d’utiliser Bitcoin avec des comptes bancaires, les deux sociétés s’efforcent également de mettre en œuvre la capacité des banques à mettre en œuvre des programmes de récompenses basés sur Bitcoin. Byron Vielehr, directeur du numérique et des données chez Fiserv, a déclaré :

“L’intérêt pour la crypto-monnaie, et en particulier pour le bitcoin, a monté en flèche au cours des dernières années, au point que l’investissement dans le bitcoin est désormais une activité courante”,

La First Foundation Bank, basée en Californie, travaille déjà avec Fiserv et NYDIG pour la même chose. Son PDG Scott F. Kavanaugh a déclaré que le secteur bancaire “doit (s) diriger dans ce domaine”.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.