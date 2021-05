‘Fish Rising’: Le premier voyage solo de Steve Hillage

Steve Hillage a fait son apprentissage musical dans les groupes Uriel et Khan, et a joué avec Kevin Ayers dans Decadence. Il est ensuite passé du statut de fan de Gong à un membre de leur line-up classique du début au milieu des années 1970. Mais quand cela s’est effondré après l’album You, il était temps pour le célèbre guitariste et expérimentateur musical de suivre son propre chemin. Le 3 mai 1975, le propre nom de Hillage est apparu pour la première fois sur une carte britannique, avec l’album Fish Rising.



Hillage avait enregistré l’album alors qu’il était encore membre de Gong. Tout d’abord, cela se passait lors de sessions au studio de rencontre régulier de Virgin Records au Manor, en septembre 1974. Il l’a terminé sur le Manor Mobile au début de la nouvelle année, avec la contribution de nombreux amis et collègues. Parmi eux figuraient ceux de Gong tels que Didier Malherbe, Pierre Moerlen, Miquette Giraudy, Mike Howlett et Tim Blake. Certains d’entre eux ont choisi des «noms de disque» ironiques pour le projet, Hillage lui-même étant répertorié comme Steve Hillfish.

Préparer le décor pour ‘L’

L’album était un paysage sonore de rock spatial de grande envergure qui a préparé le terrain pour l’énorme succès solo de Steve des années suivantes, notamment avec le suivi L. Pour l’instant, Fish Rising proposait des voyages épisodiques aussi ambitieux que les 17 minutes. Solar Musick Suite »et« Aftaglid »de 15 minutes.

Fish Rising a fait ses débuts sur le graphique britannique au n ° 33, sa position de pointe en trois semaines sur l’enquête. L’album a été un véhicule admirable pour le jeu de guitare extraordinairement agile de Hillage et la musicalité de soutien de ses amis. C’est devenu un ingrédient important et quelque peu sous-estimé de la scène rock progressive en plein essor du milieu des années 1970.



