Fishing Paradiso tentera d’attirer les joueurs de Switch au début de 2022

Le Switch ne manque pas de charmants jeux basés sur des pixels, mais néanmoins Paradis de la pêche pourrait être une arrivée intéressante quand il atterrira au début de 2022. Auparavant publié sur mobile et bénéficiant apparemment de plus d’un million de téléchargements – avec des critiques d’utilisateurs assez solides également – c’est un » RPG de pêche à la ligne » avec de beaux visuels et un cadre plutôt original.

Le cadre est le paradis, alignant immédiatement toutes sortes de lieux et de scénarios fantastiques. Au-delà de la pêche et de la création de votre maison idéale, il y a une intrigue et des histoires secondaires à explorer ; ci-dessous fait partie de la description officielle avec quelques écrans.

Avec l’aide d’un gadget mystique connu sous le nom de « skyPhone », la vie après la mort ne pourrait pas être plus pratique. D’une simple pression sur un bouton, notre héros peut se téléporter entre les différents lieux de pêche du jeu, améliorer sa canne, revoir sa collection de poissons et même rester en contact avec les nombreux habitants de l’au-delà qu’il rencontre au cours de son aventure. C’EST vraiment la belle vie!

En forgeant des relations avec ces personnages, les joueurs peuvent débloquer de petites scènes et des histoires parallèles pour chacun en plus de l’intrigue principale. Avec plus de vingt personnages différents à lier d’amitié, allant d’un chat anthropomorphe, à un bûcheron coquette, à un gangster réformé, et même un kappa mythique, ils sont certainement un groupe éclectique !

Il y aura apparemment aussi une « toute nouvelle » fonctionnalité pour les versions Switch et Steam, bien que le tease ne donne aucun détail.

En tout cas, cela pourrait être à surveiller – dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.