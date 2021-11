Fisker Stock s’accélère car son SUV Ocean vient de recevoir des éloges

Alors que 2021 tire à sa fin, la course aux véhicules électriques (VE) continue de se dérouler, avec de nouvelles entreprises entrant dans l’espace. D’autres encore prennent des virages inattendus. Un de ces noms est Fisker (NYSE :RSF), un producteur de véhicules électriques basé en Californie du Sud qui n’a pas reçu autant de couverture tout au long de 2021. Cependant, une récente victoire au LA Auto Show a propulsé l’entreprise en avant dans la course des véhicules électriques, l’établissant comme un acteur à surveiller en 2022. Le SUV Ocean de la société a été élu meilleur véhicule multisegment dans sa catégorie de prix par des milliers de fans. Depuis lors, l’action Fisker a augmenté.

Que se passe-t-il avec Fisker Stock

Le 17 novembre a marqué le lancement mondial du nouveau SUV sensationnel de Fisker qui a captivé les amateurs de véhicules électriques. L’action Fisker a culminé ce jour-là après une semaine de croissance. Et malgré la chute d’hier, il a rebondi aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, les actions ont augmenté de plus de 5% sur la journée et, malgré quelques légères baisses, l’action semble être sur une trajectoire positive. Cette dynamique a également été favorisée par l’Ocean qui a remporté le ZEVA (Zero Emission Vehicle Award) pour sa catégorie de prix.

Alors qu’il est toujours dans le rouge pour la semaine, l’action Fisker est en hausse de plus de 44% pour le mois dernier. Cela devrait être considéré comme un meilleur reflet de l’évolution du stock. Les événements de la semaine ont créé un élan pour Fisker, mais plus important encore, ils ont contribué à l’établir comme une action à surveiller dans un marché souvent dominé par la couverture d’entreprises plus connues.

Pourquoi est-ce important

Il est important de noter qu’hier n’a pas entraîné de baisses uniquement pour l’action Fisker. Les joueurs EV étaient en baisse dans tous les domaines, y compris la récente sensation d’offre publique initiale (IPO) Rivien (NASDAQ :RIVN) et stock de meme populaire Moteurs lucides (NASDAQ :LCID). Cela était probablement dû aux commentaires du célèbre animateur de télévision Jim Cramer, qui a récemment exhorté les investisseurs à décharger la moitié de leurs stocks de véhicules électriques, citant les deux sociétés susmentionnées comme exemples d’actions dont l’élan n’était pas durable.

Cependant, depuis lors, les trois sociétés se sont rétablies. Lucid est en hausse de plus de 10% jusqu’à présent aujourd’hui, tandis que les gains de Rivian sont à peine inférieurs à 10%. Un autre titre de véhicules électriques qui a rebondi aujourd’hui est Mullen Automobile (NASDAQ :MULN), dont les actions ont augmenté de près de 7 % au moment d’écrire ces lignes.

Comme nous le voyons, les tendances négatives du marché d’hier n’ont clairement pas maîtrisé l’élan acquis dans le secteur, car les acteurs du VE sont reconnus pour leurs innovations. Les trois sociétés susmentionnées ont également remporté des ZEVA et ont rapidement rebondi. Bien que cet exploit puisse être moins impressionnant pour des actions populaires telles que Lucid et Rivian, pour des sociétés moins connues telles que Fisker et Mullen, il démontre le pouvoir d’une bonne publicité et d’une reconnaissance de l’innovation.

Ce que cela veut dire

Bret Kenwell d’InvestorPlace a récemment fait valoir que Fisker pourrait connaître une bonne année. Bien qu’il n’ait pas reçu autant de presse que Rivian, il pourrait suivre les traces de l’entreprise jusqu’en 2022 alors que les taureaux le prévoient pour une course potentielle.

Bien que rien ne soit certain, si l’entreprise parvient à atteindre son rythme de croisière au cours de la nouvelle année, l’action Fisker pourrait monter en flèche. La catégorie des SUV n’est pas encore aussi sursaturée que celle de la berline à quatre portes, et Fisker produit l’une des plus chaudes disponibles actuellement. De plus, le prix ZEVA indique que les fans en sont déjà impressionnés.

L’action Fisker vaut vraiment la peine d’être surveillée, d’autant plus que le potentiel d’une course haussière augmente.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.