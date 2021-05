FISME écrit à Shaktikanta Das de RBI; suggère de financer les pertes de trésorerie, de suspendre les normes SMA, d’autres pour les MPME

Désormais, avec la deuxième vague, les MPME espèrent une meilleure gestion du fonds de roulement et une plus longue période de maintien à flot. (Image représentative)

La Fédération indienne des micro et petites et moyennes entreprises (FISME), organisme des MPME, a suggéré plusieurs mesures d’allégement du crédit à la Banque de réserve de l’Inde (RBI) pour aider les MPME à surmonter la crise précipitée par les première et deuxième vagues de la pandémie de Covid. «C’est notre humble prière à la RBI et au GoI de ne pas laisser une MPME fermer tant que tous les efforts pour la sauver n’ont pas échoué. L’alternative fait peur. Avec des dizaines et des milliers de ces petits établissements, des lacs de travailleurs viendront sur la route, augmentant de nombreuses fois la misère humaine », a déclaré récemment le président de la FISME, Animesh Saxena, dans une lettre au gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das.

Parmi les suggestions partagées avec Das figuraient «le financement des pertes de trésorerie encourues par les emprunteurs des MPME en raison de circonstances étrangères, en tenant dûment compte du millésime de l’entreprise et en traitant cette période des trois dernières années comme une exception pardonnant le défaut, en supportant le coût de la masse salariale et / ou la sécurité sociale, en suspendant les normes SMA et les pratiques d’attribution de NPA basés sur des systèmes automatisés basés sur des feuilles Excel à double enveloppe pour la période de covid, en doublant les pouvoirs financiers à tous les niveaux et en encourageant les directeurs de banque à exercer leur pouvoir discrétionnaire au cas par cas, et en différant paiement des acomptes selon ECLGS.

Les SMA sont des comptes à mention spéciale signalant un début de stress conduisant l’emprunteur à ne pas rembourser la dette. SMA-0 sont des comptes dont les paiements sont partiellement ou totalement en retard pendant 1 à 30 jours, tandis que les comptes SMA-1 et SMA-2 ont des paiements en retard de 31 à 60 jours et de 61 à 90 jours respectivement.

«La reprise sous ECLGS commencera maintenant après un an de moratoire, mais au milieu de la deuxième vague de Covid, les MPME ne se sont pas rétablies et ne sont pas en mesure de rembourser. Le gouvernement devrait prolonger cette période d’un an. En outre, les MPME, qui n’ont pas fait défaut auparavant, devraient se voir offrir 20 pour cent supplémentaires de l’encours du crédit. Sans cela, il est peu probable que de nombreuses MPME survivent dans la deuxième vague », a déclaré Yogesh Dubey, PDG du fabricant d’huiles essentielles Rakesh Sandal Industries et vice-président principal des chambres de commerce et d’industrie associées de l’Uttar Pradesh-Uttarakhand à Financial Express Online.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter de Financial Express pour les PME: votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour sur le monde des micro, petites et moyennes entreprises

Lors d’une récente réunion avec le ministre du Commerce Piyush Goyal, la FISME avait également appelé à un soutien dans trois domaines clés, à savoir l’incapacité des MPME à fournir des salaires aux employés, les frais d’électricité fixes étant payés chaque mois en plus des frais d’énergie malgré la fermeture des usines et troisièmement, et les IME de prêts bancaires mensuels. La RBI avait proposé un moratoire de six mois (mars-août 2020) sur les prêts à terme qui avait aidé les MPME à survivre brièvement à Covid dans un contexte de perturbation des revenus, mais le sursis n’a pas répondu à leur problème de reprise dans un contexte de baisse de la demande.

Désormais, avec la deuxième vague, les MPME espèrent une meilleure gestion du fonds de roulement et une plus longue période de maintien à flot. «Le moratoire n’aide pas beaucoup car il prolonge simplement la période. En fait, cela a accru l’inquiétude pour les MPME », a déclaré Anil Bhardwaj, secrétaire général de la FISME à Financial Express Online.

La FISME a également suggéré de sanctionner les prêts à terme aux entreprises dont les dépenses en capital auraient pu être bloquées à mi-parcours, de suspendre les notations des prêts bancaires par les agences de notation externes jusqu’au retour à la normale, de rendre l’ECLGS 3.0 disponible à de plus en plus d’entreprises, d’assouplir les normes NPA, de restructurer et d’améliorer les normes sur une affaire. au cas par cas, et enfin, la période des créances sur les ministères et les UAP peut ne pas être plafonnée car il s’agit des actifs les plus sûrs. L’organisme avait également recommandé mercredi au gouvernement d’autoriser la livraison à domicile de marchandises par les MPME pendant la période de verrouillage sans distinction entre les produits essentiels et non essentiels.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.