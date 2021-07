Fissures de l’écran du MacBook M1 se produisant lors d’une utilisation normale

Il y a eu plusieurs rapports de fissures de l’écran du MacBook M1 lors d’une utilisation normale des machines, avec le M1 MacBook Air et le M1 MacBook Pro affectés.

Dans certains cas, Apple a réparé ou remplacé les machines gratuitement, alors que la plupart des autres utilisateurs ont été facturés…

Le lecteur de ., Ian Probert, a déclaré qu’il avait rencontré le problème et qu’il attend de savoir s’il sera facturé.

J’ai un Macbook Pro M1. Je l’ai acheté en mars 2021. Hier matin, je l’ai ouvert pour découvrir des fissures dans l’écran. J’ai contacté Apple et j’ai été obligé de payer 570 £ d’avance pour qu’ils le réparent. Je leur ai dit que je n’avais rien fait pour endommager l’écran mais leur réponse était que leurs techniciens décideraient si je l’avais endommagé et, dans ce cas, perdraient mon argent.

Il existe des fils de discussion sur les communautés d’assistance Apple et Reddit, les utilisateurs signalant que les fissures se sont produites lorsqu’ils ont ouvert ou fermé le couvercle, ou qu’ils étaient simplement présents la prochaine fois qu’ils sont venus utiliser la machine.

« J’ai acheté un MacBook Air M1 il y a 6 mois et l’écran s’est fissuré sans raison apparente. J’ai laissé mon ordinateur sur le dessus de mon bureau pendant la nuit et le lendemain je l’ai ouvert l’écran avait 2 petites fissures sur la droite qui ont endommagé le fonctionnement de l’écran. J’ai contacté un centre Apple agréé qui m’a dit que la garantie Apple ne le couvrirait pas car il s’agit d’une fissure au point de contact ; comme si j’avais laissé quelque chose de la taille d’une baie de riz entre l’écran et le clavier. C’est absurde car je n’ai rien de tel sur mon bureau et l’ordinateur était bien fermé comme d’habitude et n’a pas bougé de toute la nuit.

“Il m’est arrivé la même chose. L’ordinateur portable était posé sur mon bureau et quand je l’ai ouvert, il était cassé et montrait des barres.

“Même chose ici. Assis sur mon bureau, je suis rentré à la maison l’a ouvert et il était fissuré.

« Nous avons acheté un Macbook Air M1 il y a 4 mois. Le week-end dernier, ma femme regardait un film sur Netflix et a ajusté l’écran au bord pour changer l’angle de vision. L’écran s’est éteint à l’exception d’une zone sur la gauche qui avait des lignes lumineuses dans un motif irrégulier. J’ai apporté le MBA au magasin Apple local et ils m’ont informé que ma femme avait causé la fissure de pression et que ce n’était pas couvert par la garantie. Le coût de réparation est de 725 dollars australiens. Cela laisse un goût très acide. L’écran ne doit pas se casser lorsque l’angle de l’écran est modifié.

« Ma fille de 17 ans était à son bureau, travaillait sur son MacBook Pro (écran M1) et l’a fermé pour faire une pause. Lorsqu’elle est retournée au travail, en ouvrant l’appareil, elle a remarqué que le bas de l’écran était recouvert de lignes noires et blanches scintillantes et qu’il y avait également des lignes colorées perpendiculaires sur le côté gauche de l’écran.

« Je viens de vivre la même chose. Le 28 juillet, j’ai fermé mon ordinateur portable pour emmener le chien dehors. Je suis revenu et j’ai ouvert l’ordinateur portable et il y avait une fissure. C’était très déroutant car je ne pouvais pas comprendre comment cela se serait passé. J’ai emmené le Mac à l’Apple Store et on m’a dit d’emblée «Je vais vous dire ce que vous avez fait ici» et on m’a expliqué comment j’avais dû fermer le couvercle sur quelque chose. Quand j’ai dit que cela ne s’était pas produit, ils ont dit que j’avais dû insister ou mal m’y prendre.