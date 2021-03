Fitbit Ace 3 vs Fitbit Ace 2: devez-vous mettre à niveau?

Meilleure réponse: Non, le Fitbit Ace 3 n’offre que des améliorations mineures par rapport au Fitbit Ace 2, il ne vaut donc pas la peine de le mettre à niveau si vous possédez déjà un Fitbit Ace 2 et en êtes satisfait. Cependant, si vous achetez du neuf, l’Ace 3 est certainement la meilleure option et vaut les quelques dollars supplémentaires.

Le Fitbit Ace 3 est meilleur, mais pas suffisant pour justifier le remplacement d’un Fitbit Ace 2 Le Fitbit Ace 3 est un nouveau tracker d’activité et de sommeil pour les enfants. Mais en regardant le Fitbit Ace 3 contre Fitbit Ace 2, le premier n’est pas une mise à jour suffisamment importante par rapport à l’Ace 2 pour justifier de se précipiter dans les magasins pour en obtenir un. Désormais, les mises à niveau qu’il propose en valent la peine, en ce qui concerne la batterie et la personnalisation. Cela en fait le meilleur des deux appareils à choisir. Mais si vous êtes satisfait de l’Ace 2, vous pouvez vous en tenir à lui pour le moment.

Le Fitbit Ace 3 a essentiellement le même aspect que l’Ace 2, ce qui est bien car ce portable adapté aux enfants est avant tout pratique.

Les deux trackers d’activité sont pratiquement identiques l’un à l’autre, bien que l’Ace 3 ait deux boutons latéraux ouverts tandis que l’Ace 2 dispose d’un seul bouton latéral couvert pour la sélection de menu à côté de l’écran tactile en niveaux de gris. Ils ont à peu près la même taille et sont livrés avec le même type de bracelet en silicone avec un fermoir réglable qui s’adapte parfaitement aux petits poignets. L’Ace 3 aura de nouvelles options de groupe interchangeables amusantes, y compris celles sur le thème des Minions. Et bien que les trackers semblent identiques, il existe de légères différences de taille et de forme, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser les bandes Ace 3, y compris les bandes Minions à venir, pour l’Ace 2 et vice versa. Donc, si votre tout-petit est un grand fan des Minions, cela pourrait être une raison séduisante pour la mise à niveau.

Source: Christine Persaud / Android Central

Fonctionnellement, ils sont tous deux résistants à la natation, tous deux fonctionnent avec l’application Fitbit dans le cadre d’un compte familial, avec à la fois une vue Parent et une vue Enfant. Ils comprennent tous les deux des rappels de l’heure du coucher, des alarmes, une minuterie, un chronomètre, des alertes d’appel (que vous pouvez désactiver si l’enfant n’a pas son propre téléphone), un écran rétroéclairé et donner aux enfants la possibilité de gagner des badges virtuels et d’utiliser un virtuel. avatar. Les enfants peuvent voir leurs statistiques sur l’écran des dents du tracker, y compris les pas, les objectifs de minutes actives personnalisés et le sommeil. Les plus grandes mises à jour de l’Ace 3 concernent la durée de vie de la batterie et les cadrans d’horloge. L’Ace 3 a une autonomie allant jusqu’à huit jours, tandis que l’Ace 2 n’en dure que cinq. Trois jours peuvent ne pas sembler beaucoup, mais lorsque vous êtes une famille de haute technologie avec des tonnes de gadgets et de gadgets à recharger chaque semaine, ces quelques jours supplémentaires sont appréciés. Cela signifie également que vous pouvez effectivement partir en vacances pendant une semaine et laisser le chargeur de l’Ace 3 à la maison. La plus grande différence par rapport à l’Ace 2 est la durée de vie de la batterie, qui passe de cinq jours à huit. Les cadrans animés de l’horloge sont la plus grande différence et celui qui a vraiment attiré mon fils de 9 ans, qui utilise l’Ace 2 depuis plus de deux ans, accroché à l’Ace 3. Alors que l’Ace 2 a quelques horloges différentes visages, l’Ace 3 donne vraiment un coup de fouet à cette expérience. Il dispose de 28 cadrans animés avec des personnages qui changent et grandissent au fur et à mesure que l’enfant progresse pour atteindre ses objectifs. Par exemple, le Martien reçoit un éclair d’énergie tous les 500 pas environ et danse une fois qu’il en a trois. Le monstre Fred, quant à lui, apparaît d’abord comme un seul globe oculaire clignotant et fait pousser un corps et des membres à mesure que les enfants atteignent des jalons vers les 10000 idéaux.

Source: Christine Persaud / Android Central

Les deux offrent un suivi détaillé du sommeil, la possibilité de participer à des défis familiaux amusants et des rappels pour bouger. Mais l’Ace 3 ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Le mode Ne pas déranger peut interrompre les notifications et les rappels de mouvement – idéal lorsque l’enfant est à l’école. Le mode veille interrompt les notifications et assombrit l’écran afin que la lumière ne distrait pas les enfants lorsqu’ils essaient de s’endormir la nuit. Et le mode de verrouillage de l’eau désactive les boutons pour que les enfants n’appuient pas sur quelque chose par accident dans la douche ou la piscine. L’Ace 3 pourrait en valoir la peine pour les jeunes enfants. En tant qu’expert autoproclamé de Fitbit for kids, mon enfant de 9 ans a immédiatement déclaré qu’il adorait l’Ace 3, notant qu’il trouvait les boutons plus faciles à utiliser et aimait pouvoir en faire plus, comme avoir le contrôle sur ne pas déranger et mode veille. Mais le facteur décisif pour lui était ces cadrans animés qui sont très motivants. Si votre enfant a du mal à atteindre ses objectifs d’activité ou si vous avez du mal à le faire sortir et à jouer ou à faire une pause sur les écrans, il se peut que ce soit la poussée dont il a besoin. Gardez cependant à l’esprit deux choses importantes. Tout d’abord, cela ne convient qu’aux jeunes enfants. Bien que le tracker soit idéal pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, l’aspect motivation ne fonctionnera probablement que sur les enfants de la tranche inférieure de cet âge. Une fois que les enfants atteignent 11 et 12 ans, ils ne seront probablement pas aussi enthousiasmés par un monstre noir et blanc clignotant en pleine croissance.

Source: Christine Persaud / Android Central

Deuxièmement, l’appel pourrait s’estomper. C’est difficile à dire après seulement quelques jours, mais je soupçonne qu’une fois que mon fils s’essayera à toutes les animations de 28 cadrans et verra ce que chacun fait, l’excitation disparaîtra. Si Fitbit envoyait de nouveaux cadrans d’horloge à l’appareil via des mises à jour d’applications ou autorisait des cadrans d’horloge tiers, comme c’est le cas avec d’autres appareils pour adultes, comme le Fitbit Sense, cela augmenterait la valeur de ce tracker d’activité de manière exponentielle. Conclusion: lorsque vous considérez le Fitbit Ace 3 par rapport au Fitbit Ace 2, si vous avez déjà un Ace 2, alors que l’Ace 3 est un appareil plus agréable tout autour, il n’est pas assez attrayant pour justifier de jeter l’Ace 2 de côté. Cela dit, si vous avez un appareil plus ancien, comme l’Ace d’origine, ou si vous en achetez un nouveau, l’Ace 3 est absolument la meilleure option pour les jeunes enfants. Pour les enfants plus âgés, cependant, jetez un œil à d’autres options pour trouver le meilleur Fitbit pour les enfants.

Mises à jour mineures mais amusantes Fitbit Ace 3 Mieux vaut acheter du neuf mais ne vaut pas la peine d’être mis à niveau.

L’Ace 3 propose des cadrans animés que les jeunes enfants adoreront absolument, ainsi qu’une autonomie généreuse et des fonctions supplémentaires comme ne pas déranger et le mode veille. Mais il n’y a pas assez pour justifier de passer à la fourche pour un nouveau tracker. Mais si vous achetez du neuf, cela vaut la peine d’opter pour l’Ace 2 à la place, même si cela coûte un peu plus cher.

Ça vaut le coup de s’accrocher à Fitbit Ace 2 Possède plusieurs des mêmes caractéristiques.