Fitbit ajoute enfin l’authentification à deux facteurs pour plus de protection de compte

Pour les utilisateurs Fitbit qui ont demandé une authentification à deux facteurs (2FA) sur l’application, vos souhaits ont été exaucés. Fitbit a commencé à déployer «une couche de protection supplémentaire» sur les appareils iOS et Android. Comme l’a souligné 9to5Google, la fonctionnalité ne semble pas encore disponible pour tout le monde, et elle ne s’affiche pas non plus sur nos appareils.

Fitbit semble s’en tenir à la 2FA basée sur du texte au lieu d’une méthode basée sur un logiciel. C’est une curieuse omission puisque Fitbit appartient désormais à Google, ce qui permet la vérification de ses comptes via une invite sur un appareil de confiance ou avec une application d’authentification. Notre Jerry Hildenbrand a souligné la faille dans l’utilisation de la vérification basée sur du texte, déclarant que cela donne aux utilisateurs un faux sentiment de sécurité.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Android Central a contacté Fitbit pour clarifier et demander si d’autres méthodes de vérification seraient prises en charge. Nous attendons toujours une réponse.

Le changement intervient peu de temps après que Google a annoncé qu’il inscrivait automatiquement les utilisateurs dans 2FA pour une sécurité accrue de leurs comptes Google. C’est une décision que les experts ont annoncée pour avoir pris l’initiative de sécuriser les comptes utilisateurs.

Pour les propriétaires des meilleurs appareils Fitbit tels que la Fitbit Versa 3, le nouveau paramètre de sécurité peut être activé en accédant à Paramètres du compte et en sélectionnant Authentification à deux facteurs. Bien sûr, vous devez pouvoir recevoir des SMS pour que la fonctionnalité fonctionne. Vous pourrez peut-être profiter de la fonction de saisie automatique de Google Messages pour les codes 2FA afin d’éviter de saisir le mauvais code, ce qui pourrait vous bloquer pendant 24 heures s’il est saisi suffisamment de fois de manière incorrecte.

Fitbit 2FA est toujours en cours de déploiement auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs, il peut donc s’écouler un certain temps avant qu’il n’arrive sur l’application de tout le monde. Lorsqu’il tombe, vous recevrez probablement une invite vous informant de la nouvelle fonctionnalité.

Votre tout-en-un

Fitbit Versa 3

Une véritable smartwatch de fitness

La Fitbit Versa 3 est la meilleure montre intelligente Fitbit que vous puissiez acheter, grâce à son écran dynamique, son look élégant et ses fonctionnalités haut de gamme. L’appareil dispose d’un capteur SpO2 et d’un GPS intégrés pour suivre vos courses sans avoir besoin d’un smartphone.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.